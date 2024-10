Topan en 3% aumentos en sueldos; Morena asegura que hay funcionarios que ganan más que la presidenta

El Congreso del Estado de Guanajuato, puso un tope al aumento salarial en los puestos públicos de las administraciones municipales del 3% respecto al año pasado.

Esto según para aminorar el golpe de la inflación y mantener finanzas sanas. La medida se dio a conocer por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, quien aprobó el dictamen que contiene la recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos del estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2025.

Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado señaló que a nivel mundial continuará persistiendo un proceso desinflacionario que se ralentizará en 2024 y 2025 bajo un entorno de crecimiento económico estable.

Agregó que el Banco de México en su último informe trimestral, prevé que para el cuarto trimestre de 2024 la inflación se ubique en un nivel de 4.3 % y de 3.0% en 2025, por lo que un factor porcentual adecuado para la actualización de los montos máximos de las remuneraciones de las personas integrantes de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato sería del 3% sobre lo recomendado para el 2025.

Morena no está de acuerdo con el aumento

Por su parte, el diputado morenita, Carlos Abraham Ramos Sotomayor externó que su grupo parlamentario no estaba de acuerdo con el incremento propuesto, al no considerar adecuado que algún servidor público puede recibir una mayor remuneración que el presidente de la república, toda vez que no es comparable su responsabilidad con la titularidad de una presidencia municipal.

Ramos Sotomayor pidió revisar primero el sueldo actual de funcionarios de gobierno de primer nivel, antes de permitir un aumento, pues hay muchos casos en los que los municipios se dan aumentos mayores a las recomendaciones que da el Congreso del Estado.

El diputado morenita señaló que para este año la presidenta, Claudia Sheinbaum, ganará una cantidad de 185 mil pesos mensuales brutos, mientras que ediles, como la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en León, ganará un total de 188 mil pesos mensuales brutos, tomando en cuenta las prestaciones, “para mi no es comparable ni proporcional la responsabilidad del presidente con la de gobernar un municipio”, finalizó Ramos Sotomayor.