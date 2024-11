IEEG fija límites de financiamiento privado: Morena y PAN podrán recibir hasta 33 millones

En una sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2025, PAN Y Morena , encabezan la lista, con la posibilidad de recibir más de 33 millones de pesos de manera anual.

Estos fondos, aportados por militantes y simpatizantes, complementarán el financiamiento público de cada instituto político. Asimismo, el IEEG estableció el límite individual para las aportaciones provenientes de simpatizantes.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los partidos pueden recibir ingresos no públicos a través de distintas modalidades: aportaciones de militantes, apoyo de simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros. Este monto se actualizó, luego de las pasadas elecciones, donde, aunque el PAN sigue siendo la primera fuerza política en el estado, Morena se posicionó como segunda y Movimiento Ciudadano en tercer lugar, por lo que en cuanto a financiamiento privado, ahora puede recibir más 27 millones de pesos, seguido por el PRI con 26 millones, y PV con 24 millones.

Ell Partido del Trabajo no está incluido en estos límites de financiamiento privado, ya que no recibirá financiamiento público local en 2025 al no alcanzar el 3% de la votación válida en la última elección de diputaciones locales.

Renovará el IEEG su parque vehicular

En la misma sesión, se aprobaron otros puntos relacionados con la estructura organizacional del instituto. Con el objetivo de fortalecer la vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE), se autorizó la creación de laUnidad Técnica de Vinculación, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del IEEG.

Finalmente, se aprobó una partida presupuestal para renovar el parque vehicular del IEEG. Tras una evaluación técnica, se destinarán recursos para la compra de nueve nuevas unidades, dentro de la partida 5410 denominada «Vehículos y equipo terrestre».