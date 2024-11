Tarjeta Rosa: fallas en registro de causan frustración entre usuarias en Guanajuato

El inicio del registro en línea para la Tarjeta Rosa, un programa insignia de apoyo económico para mujeres en Guanajuato, ha sido marcado por fallas técnicas en su plataforma oficial. Desde su lanzamiento, usuarias han reportado problemas como errores de acceso, caídas constantes del sistema y una interfaz poco funcional, lo que ha generado preocupación y críticas hacia la implementación de este esquema digital.

El sistema digital se ha visto afectado durante los primeros días en los que se abrió. En redes sociales la denuncia es que no permite el registro, o no reconoce los datos ingresados por las personas como válidos. En ocasiones la misma página no logra cargar por completo.

El programa, gestionado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, busca beneficiar a mujeres guanajuatenses con un apoyo económico de mil pesos bimestrales, comenzando por mujeres entre 25 a 45 años. Este beneficio está dirigido a mujeres en situación vulnerable, quienes deben registrarse mediante una aplicación móvil o una página web. En casos donde no haya acceso a internet, se ha prometido una opción de registro presencial en Centros del Nuevo Comienzo.

Sin embargo, la falta de funcionalidad de la plataforma digital ha complicado el proceso para muchas beneficiarias potenciales, especialmente para aquellas sin habilidades tecnológicas o acceso constante a internet. Las autoridades aseguran que trabajan para resolver los inconvenientes, pero no se ha dado un plazo concreto para solucionar los problemas técnicos.

La Secretaría del Nuevo Comienzo ha recomendado a las interesadas acudir a los módulos presenciales o comunicarse al teléfono de atención ciudadana (473-735-3626 ext. 33) para resolver dudas sobre el proceso de inscripción.

¿Eres candidata para recibir la Tarjeta Rosa?

Luego de su presentación, la universalidad de la Tarjeta Rosa, ha sido cuestionada, sin embargo se espera que se amplíe conforme avanza su registro.

Estos son los requisitos para el registro de la Tarjeta Rosa: