Red Feminista de León define lineamientos para la marcha del 8M

La Red Feminista de León ha dado a conocer los lineamientos para la marcha del 8 de marzo de 2025 (8M) en la ciudad de León, Guanajuato, destacando medidas enfocadas en la seguridad de las asistentes y en la difusión oficial de la información.

Entre las principales disposiciones, se encuentra la prohibición de entrevistas a participantes antes, durante y después del evento, así como la restricción de acceso a hombres, incluso si se acreditan como trabajadores de medios de comunicación.

Protocolos para medios de comunicación

De acuerdo con el comunicado emitido por la Red Feminista de León, toda cobertura mediática deberá ser realizada únicamente por mujeres, con el objetivo de respetar el propósito del contingente. Además, la información oficial sobre logística, rutas y actividades previas a la marcha será difundida exclusivamente a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram.

Asimismo, se prohíbe la intervención de reporteros, camarógrafos o redactores masculinos en cualquier parte del evento, incluidos los talleres previos, la lectura del posicionamiento y las manifestaciones en la zona de Presidencia Municipal.

Medidas de seguridad y organización

El colectivo feminista enfatizó que no se permitirá la toma de fotografías de menores ni de integrantes del bloque negro sin autorización, considerándolo una violación a los derechos personales. También se estableció que el contingente no podrá hacer paradas que no estén relacionadas con logística, seguridad o salud.

En cuanto a la difusión de información, la organización advirtió que cualquier contenido publicado fuera de sus canales oficiales será considerado no verificado, falso o apócrifo, con el fin de evitar la propagación de datos incorrectos.

La Red Feminista de León subrayó que la marcha no responderá a intereses particulares, partidarios o institucionales, reafirmando su postura de independencia. Finalmente, se anunció que el posicionamiento oficial del 8M será leído públicamente antes del inicio de la marcha y al finalizar la movilización en Presidencia Municipal.