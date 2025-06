Alerta en Eje Metropolitano: lanzan piedras a vehículos para robar a conductores

Automovilistas circulan con temor por el Eje Metropolitano, en la zona de Silao-León, luego de que cuatro hombres lanzaran piedras a vehículos con el propósito de obligar a los conductores a detenerse y luego asaltarlos.

Un video compartido por un conductor leonés muestra un parabrisas con un hoyo grande y varias grietas, resultado de un impacto de piedra mientras transitaba cerca de la glorieta de Puerto Interior rumbo a San Felipe.

“Andan aventando piedras aquí en la glorieta de Puerto Interior rumbo a San Felipe… son como cuatro personas aventando piedras a ver quién se para, y pues yo digo que ahí hacen la matraca, muy abusados”, relató el conductor en su publicación.

En los comentarios del video, decenas de usuarios compartieron experiencias similares. La usuaria Lupita Donato narró:

“Me pasó ayer como a las 7:00 también, me lo quebraron, pero igual no me detuve porque sí vi que eran hombres y me dio miedo. Estaban por un puente, lo bueno que no pasó a mayores…”.

Usuarios advierten que esta modalidad no solo daña autos, sino que también sirve para forzar a los conductores a bajar del vehículo, facilitando su asalto.

¿Qué hacer si te pasa?