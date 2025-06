Mucha lluvia pero Sapal cortará el suministro de agua en algunas colonias; descubre si te afecta

Aunque en León se han registrado intensas lluvias durante los últimos días, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) anunció intermitencia en el servicio de agua potable en más de 40 colonias de la ciudad debido a una fuga detectada en la batería de pozos La Muralla.

Entre las colonias afectadas se encuentran: Cerrito de Jerez, Jardines de Jerez, San Isidro, San Pedro, Maravillas, San Pedro de los Hernández, Los Ángeles, Villas de San Juan, Medina, Los Naranjos, San Pablo, Colinas de Plata, Presitas, Hidalgo del Valle, Brisas del Lago, Valle de León, Haciendas de Ibarrilla, Arboleda del Refugio, Cañada de Jerez, Delta 2000, Lomas de Jerez, Parque La Noria, entre muchas otras de la zona poniente y surponiente.

Trabajos de reparación y llamado al uso racional del agua

SAPAL informó que ya hay personal trabajando para reparar la infraestructura afectada y que, conforme avancen los trabajos, se notificará a la ciudadanía a través de los canales oficiales del organismo. Mientras tanto, se exhorta a las y los leoneses a usar el agua disponible solo para actividades esenciales, como la higiene, la salud y la alimentación.

Pronóstico de lluvias no garantiza abasto

Pese a las lluvias recientes, las afectaciones técnicas en los pozos provocan que el agua de lluvia no sea suficiente para compensar el suministro en las zonas afectadas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana continuarán las precipitaciones en León, especialmente durante las tardes y noches, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. No obstante, las lluvias no significan una solución inmediata para el abasto, ya que no se trata de captación directa para el consumo.

SAPAL pone a disposición de la ciudadanía los números 073 y 477 788 7801 para dudas o aclaraciones.