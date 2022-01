Peribús tapatío inició operaciones, las primeras impresiones son positivas

Inició operaciones el servicio del Peribús y miles de tapatíos acudieron a conocer el funcionamiento aprovechando que este domingo y lunes el ingreso será gratuito. En general, los comentarios sobre este sistema de transporte masivo son positivos, aunque los pasajeros reconocen que puede haber mejoras importantes para los próximos días.

El servicio arranca con algunos pendientes, porque en ciertas estaciones faltan acabados, en otras los ascensores no son operativos y en varios tramos las laterales están sin concluir.

A pesar de ello los primeros comentarios sobre este sistema de transporte son favorables y lo ven como un logro positivo comparado al servicio que prestaba la ruta 380, que es la que recorría todo el Periférico.

Es importante mencionar que en cada estación hay personal del Gobierno del Estado socializando con la gente y explicando el funcionamiento del sistema del Peribús.

Confusión con el transbordo

Uno de los aspectos que mayor confusión generó este domingo a los usuarios, fue el tema del sistema de transbordo, pues la gente no sabía que había rutas troncales que no hacían todo el recorrido. Son tres rutas las que recorrerán el circuito:

La ruta troncal 1 irá desde la estación Carretera a Chapala a Barranca de Huentitán y de regreso pasando por las 42 estaciones del derrotero.

La ruta troncal 2 irá dela estación Barranca de Huentitán hasta la de Chapalita Inn, cubriendo 24 estaciones.

La ruta troncal 3 irá desde Carretera a Chapala a la Chapalita Inn y de ahí retornará, cubriendo sólo 18 estaciones.

Muchos de los usuarios estuvieron abordando las unidades de manera indiscriminada descendiendo en la estación Chapalita Inn para continuar sus viajes, pero convirtiendo esta parada en un verdadero cuello de botella, por las personas que trataban de subir y descender de los BRT para abordar las otras unidades.

Autoridades destacan que las estaciones tienen tecnologías verdes amigables con el ambiente. (FOTO: Héctor Escamilla)

A la salida de las estaciones

Otro aspecto que los usuarios piden atención de las autoridades es la salida de las estaciones, pues en algunos casos, al salir de los puentes, las personas deben cruzar las laterales del Periférico. Si bien se colocaron de los llamados topes de aeropuerto afuera de las estaciones, en muchos de estos puntos los automovilistas y sobre todo el transporte de carga no reduce la velocidad, con riesgo de atropellar a los peatones.

Las autoridades señalaron que obras complementarias en el Periférico podrían extenderse todavía dos años más.

Defienden modificaciones al Peribús

Durante el acto inaugural que se realizó el pasado sábado, las autoridades se defendieron de las críticas que han presentado algunos automovilistas al señalar que se le quitó un carril al Periférico para instalar este sistema de transporte masivo, pero a decir del gobernador Enrique Alfaro, lo que se busca es desincentivar el uso del automóvil.

Este domingo y lunes el servicio es gratuito para que la gente se familiarice con el servicio. (FOTO: Héctor Escamilla)

“Hoy escuchamos a los que se quejan de que le estamos quitando un carril a los coches argumentar el mismo absurdo que entonces, el tráfico no lo generan las obras de transporte público, el tráfico no lo generan las ciclovías, el tráfico lo generan las obras que durante décadas se hicieron en esta ciudad pensando en los coches y no en las personas (…) Lo que hicimos en Avenida Alcalde es el ejemplo de que quitando el espacio a los coches para la gente no pasa nada, ni se colapsa la ciudad y funciona Guadalajara cada vez mejor, eso es lo que va a suceder también hoy en Periférico”, enfatizó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.

Los trabajos del Peribús iniciaron en la pasada administración, cuando se comenzó la sustitución de parte del asfalto del Periférico para colocar concreto hidráulico. El jefe de gabinete, Hugo Luna, jefe de Gabinete señaló que dichos trabajos continuaron entre 2019 y 2020 y se sustituyeron 39 puentes peatonales que no cumplían con condiciones de accesibilidad.

Agregó que las estaciones tienen un diseño transparente e iluminado y en 34 habrá módulos de servicios como baños, lactarios y biciestacionamientos.

Las estaciones tendrán internet gratuito conectado a la Red Jalisco. En términos de seguridad, estarán equipadas cada estación con cámaras de videovigilancia que serán monitoreadas por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el C5.

Enrique Alfaro provechó para anunciar el arranque en los próximos meses de la Línea 4 de Guadalajara que conectará a la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga.

Numeralia

41.2 kilómetros de recorrido

8 mil 943 millones de pesos el costo final de la obra

7 mil 560 toneladas de acero utilizadas

292 mil metros cuadrados de concreto

4 mil 200 páneles solares para alimentar las estaciones.

42 estaciones desde carretera a Chapala hasta avenida Artesanos

300 mil viajes diarios

3 rutas complementarias y siete alimentadoras para llevar usuarios al BRT

120 pasajeros podrá transportar cada autobús BRT articulado

85 pasajeros los camiones sin articulación

4:30 inicio de operaciones del Peribús

23:30 horas, última corrida del Peribús

Las complementarias y las alimentadoras ¿cómo llegar al Peribús?

Debido a que el Periférico no forma un anillo completo, la ruta Complementaria 01 (C01) ayudará a cerrar este circuito. Las unidades de la C01 son duales y los usuarios podrán subir tanto en las estaciones donde conecta con las troncales, como en los parabuses a nivel de calle, sin necesidad de pagar el transbordo. El resto de las rutas complementarias y alimentadoras son:

La C02 que te lleva hacia el norte de Zapopan y a la Base Aérea.

La C03 que te conecta con la Central Nueva de Autobuses.

Alimentadora 01 (A01) que te lleva desde la estación Barranca de Huentitán a la colonia Alfredo Barba, recorriendo el Centro de Tlaquepaque.

La A02 que te lleva de la colonia San Pedrito a la estación Barranca de Huentitán, conectando con las Líneas 2 y 3 de Mi Tren.

La A03 que da servicio a la zona de Arcos de Zapopan, conectando a las estaciones Centro Cultural Universitario y Acueducto.

Las A04 y A05 que conectan a todos los usuarios del sur de la ciudad con diversas colonias de Tlajomulco, como Chulavista, Lomas de San Agustín, Santa Fe y San Sebastián el Grande.

La A06 que va de la estación Barranca a la colonia Basilio Badillo, en Tonalá.

La A07 que conecta al Centro Histórico de Guadalajara con la estación Barranca de Huentitán y diversas colonias del oriente del municipio.

En el Peribús solamente se podrá pagar con la tarjeta Mi Movilidad, no acepta efectivo; dicha tarjeta se puede adquirir en las estaciones de Mi Macro y Mi Tren.

Habrá descuento en los transbordos entre diferentes sistemas de transporte de la siguiente manera:

Troncal + Complementaria = sin costo.

= sin costo. Troncal + Alimentador = 50 % de la tarifa autorizada.

= 50 % de la tarifa autorizada. Troncal + Tren Eléctrico = 50 % de la tarifa autorizada.

Es importante tomar en cuenta que el descuento aplica solo con el uso de la tarjeta Mi Movilidad.

Las voces de los usuarios

“Sí lo voy a estar usando. Vivo aquí a la altura de San Sebastianito. Nada más lo he usado dos veces y se me hace bien. Creo que sí está muy bien. Sí es mucho mejor comparado a la 380″. — Lorenza Jimenez

“Práctico, está bien, creo que está muy accesible. Antes tomaba la 619 y la 380, pero creo que van a quitar la 619 con esta ruta que es la troncal. Está bien así. Hoy sólo vine a conocer, a dar la vuelta”. — Humberto Ramírez

“Muy buenas muy cómodas, lo único que espero es que así se mantengan durante un muy buen rato porque la verdad se ve muy, muy bonito así… pero eso dependen también mucho de la gente”. — Daniel Juárez

“Nada más vine a conocer. Me parece muy bien y estoy viendo que en algunos lugares dejaron estaciones cerca, como aquí en San Sebastianito. No lo voy a usar seguido pero de hecho mañana lo ocupo porque voy a ir al Auditorio a vacunarme” — Martha Alvarez

“Si está bien, lo único malo es que transborda uno allá y eso le roba a uno su tiempo (La estación de Chapalita Inn) Debería de ser una sola ruta, toda junta, si no los que vamos a trabajar nos tenemos que bajar ahí”. — Leticia Tellez

En las estaciones hay funcionarios asesorando a las personas en el uso del sistema. (FOTO: Héctor Escamilla)

A pesar que en las laterales del Periférico se colocaron topes para permitir el paso de las personas que salen de las estaciones, no todos respetan los límites de velocidad (FOTO: Héctor Escamilla)

Las autoridades reconocen que los trabajos en todo el corredor de Periférico concluirán hasta dentro d dos años. (FOTO: Héctor Escamilla)

Un aspecto que generó confusión entre los usuarios fue el tema de las troncales y que dos de ellas no cubren las 42 estaciones. (FOTO: Héctor Escamilla)