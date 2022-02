Fiscal de Jalisco renuncia al cargo; Congreso local alista relevo

De manera sorpresiva y aduciendo problemas de salud, la mañana de este martes el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, renunció a su cargo al frente de la dependencia. Solís Gómez anunció primero esta determinación en la reunión semanal de la mesa de salud y posteriormente lo notificó a la opinión pública por medio de sus redes sociales.

Solís Gómez, quien fue procurador de justicia de Jalisco durante la administración de Francisco Ramírez Acuña e incluso gobernador interino cuando éste se incorporó al gabinete estatal, retomó el cargo de fiscal a la llegada de Enrique Alfaro al poder en 2018.

“Es lógico suponer que ese esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción y debo informarles que después de trabajar en diversos períodos jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada, al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud, los cuales requieren también de un tiempo razonable para su solución. No son momentos de regatear horas de trabajo al tema de la seguridad pública y la procuración de justicia por lo que, en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional, he decidido tomar esa decisión, la cual ya he comentado con el Gobernador del Estado y me ha manifestado su apoyo y solidaridad, para en mi caso atender esos temas de carácter personal de tiempo completo”, señala la misiva enviada por el ahora ex fiscal de Jalisco.

La administración de Solís Gómez concluye con una reducción estadística en materia de delitos, principalmente en el tema de patrimoniales, pero quedan pendientes en el tema de personas desaparecidas (donde Jalisco es el primer lugar nacional), derechos humanos y violencia de género, además de que no se han resuelto casos importantes como el magnicidio de Aristóteles Sandoval Díaz o las desapariciones forzadas del 5 de junio de 2020.

La elección del nuevo fiscal debe pasar por el voto del Congreso del Estado. La terna que presenta el Ejecutivo debe ser revisada y de momento los perfiles propuestos son los siguientes:

Luis Joaquín Mendez Ruiz , fiscal ejecutivo

José Alberto Mora Trujillo, fiscal regional

Jorge Baltazar Pardo Ramírez, director general de Delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, trata de personas y feminicidios

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que Gerardo Octavio Solís Gómez, podría después incorporarse de nuevo al gabinete una vez que haya recuperado la salud.

“Es un asunto estrictamente de salud , no quiere dar detalles porque no tengo autorización, pero tuvo una intervención a finales del año pasado… pero insisto el trabajo que hizo fue muy importante y confío en que él siga participando en el proyecto de gobierno en los próximos días hablaremos sobre ese tema”, señaló el gobernador, quien afirmó que Solís Gómez deja buenas cuentas al terminar su administración.

La elección del nuevo fiscal

Esta tarde sesionará el Congreso del Estado y darán entrada a la terna que presente el Ejecutivo para designar al nuevo fiscal de Jalisco. Posteriormente la terna será presentada ante la Comisión de Seguridad y Justicia y después enviada al pleno para la votación de los mejor evaluados.

En el Congreso del Estado se realizará la revisión de una terna presentada por el Ejecutivo para elegir al nuevo fiscal. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El gobernador mencionó su interés que el tema fuera resuelto lo antes posible, pero aún se necesitaría la comparecencia de los funcionarios. El coordinador de los diputados emecistas, Quirino Velázquez, menciona que el tema será revisado a fondo y el grupo mayoritario no se opone a la comparecencia de dichos candidatos.

“Desde luego que lo que abunda, siempre no daña, hay que esperar los planteamientos de quienes son los nombres que se estarían mirando, la experiencia que tenga o no probada en la materia y a partir de eso tomar una determinación aquí en el Congreso”.

Velázquez señaló como favorable que las tres propuestas conocidas tengan carrera y conozcan la operación de la Fiscalía. Advirtió que el tema estaría resuelto esta misma semana.