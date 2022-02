Maluma: precios de los boletos para su concierto en Guadalajara

Comenzó la preventa para el concierto de Maluma en Guadalajara, donde llegará con su Papi Juancho Maluma Tour, el próximo 4 de junio en la Arena VFG. Los reclamos y comentarios no se hicieron esperar al darse a conocer el costo de las entradas.

El cantante urbano regresa a México con varias presentaciones por el país, con su show 360º que ya presentó en Estados Unidos.

“Sálganse todo quiero llorar porque no alcance boletos para ver a Maluma :((”, “Perdón Maluma, te fallé, pero ya ando pobre”, “No me alcanza para comprar boletos para Maluma”, “A veces odio mi trabajo y quisiera renunciar, luego recuerdo que los conciertos de Maluma no se pagan solos y se me pasa”, compartieron algunos internautas al comenzar la preventa para sus shows.

Mi mamá: ¿Quién vendió la casa?



Yo en el concierto de Maluma: pic.twitter.com/FvRmvo0wcd — Mr. Londoño (@TioMaluma) February 1, 2022

mi estabilidad emocional depende de ir al concierto de Maluma — Karla🖤 (@karlxfranco) February 1, 2022

Papi Juancho Maluma Tour es el nombre de la gira mundial, donde estará presentando sus éxitos como Hawái, Perfecta, La Botella y su más reciente canción: Sobrio.

¿Cuándo y cuánto cuesta?

A Guadalajara llegará el próximo 4 de junio a la Arena VFG. La preventa Citibanamex es este 3 y 4 de febrero y un día después estarán disponibles en las taquillas de los inmuebles y a través del sistema Ticketmaster.

Como se observa en el mapa, el escenario está colocado a mitad de la arena.

Mapa de la Arena VFG. ¿Cuánto cuestan los boletos para su show en Guadalajara? (Foto: Ticketmaster.)

Aquí te dejamos los costos de los boletos, por si tienen la intención de ver a Papi Juancho en acción: 840 pesos en la sección más económica (301 a 320) y seis mil pesos en la zona de pista (A10 y A4).

