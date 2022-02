La Corte desecha controversia de la Universidad de Guadalajara donde pelea 140 mdp al Gobierno de Jalisco

La Universidad de Guadalajara (UdeG) recibió un duro revés, luego que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional 135/2021, interpuesta por la casa de estudios, para frenar la reasignación presupuestal de 140 millones de pesos que realizó el Gobierno de Jalisco, donde retiró dinero que estaba asignado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y destinarlos al Hospital Civil del Oriente.

Con cuatro votos a favor y uno en contra de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la Primera Sala revisó el recurso de reclamación 137/2021-CA presentado por el Gobierno del Estado en contra del acuerdo de suspensión del 10 de noviembre y donde el Gobierno del Estado se inconformaba con el acto de suspensión que, si bien impedía al Ejecutivo usar esos 140 millones de pesos, no lo obligaba a regresárselo a la UdeG.

El Ejecutivo de Jalisco argumentaba que legalmente, la UdeG, por tratarse de un organismo descentralizado y no un organismo constitucional autónomo, no estaba facultado para la presentación de dicha controversia constitucional. Los ministros de la Suprema Corte consideraron que era procedente el recurso de reclamación y no sólo revocaron el acuerdo del 10 de noviembre, sino que se desechó por completo la controversia.

Gobierno del Estado aún no puede disponer de los 140 millones de pesos

A pesar de este fallo que favorece al Gobierno de Jalisco, el Ejecutivo no puede aún disponer de los 140 millones libremente porque existe otra controversia constitucional, la 177/2021, presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), donde acusa que la reasignación presupuestal violenta el derecho al medio ambiente y la educación.

El pasado 15 de diciembre, se emitió un acuerdo de incidente de suspensión dentro de esta misma controversia constitucional que versa en el mismo sentido que en la 125/2021, es decir, mientras no se resuelva el asunto de fondo, el Gobierno del Estado no podrá disponer de los 140 millones de pesos, si bien no está obligado a entregárselos a la Universidad de Guadalajara.

A diferencia de la UdeG, la CEDHJ si aparece como un órgano constitucional autónomo facultado para la presentación de controversias constitucionales, por lo que se vuelve la carta más fuerte de la casa de estudios en defensa de esos 140 millones de pesos.

El Gobierno de Jalisco usó los 140 millones de pesos para avanzar en la construcción del Hospital Civil del Oriente, aunque para terminar la obra por completo se requieren casi mil millones adicionales. (FOTO: Gobierno de Jalisco)

Lamenta la UdeG negativa de la SCJN

Por medio de un comunicado, la Universidad de Guadalajara lamentó la resolución de los ministros de la Corte donde desechan la controversia constitucional que presentaron.

“La resolución que se toma este día no toma en cuenta las características de la Universidad respecto a su autonomía constitucional. Sin embargo, esta casa de estudios siempre ha sido respetuosa de las instituciones y de la legalidad, por lo que acatará la resolución de la SCJN”, señala la Universidad de Guadalajara.

Señala la Universidad que a pesar de este resolutivo de la corte, se mantienen otros frentes legales abiertos y el tema de la controversia constitucional era uno de las opciones que se trataron de explorar. “A partir de ello, la Universidad emprendió varias rutas dentro de la estrategia integral para la defensa. Una de ellas fue la controversia que se discutió y resolvió el día de hoy. Sin embargo, quedan vigentes y por resolverse los amparos promovidos por esta Casa de Estudio, además de la controversia que presentó la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)”, concluye la UdeG.