Juez otorga suspensión a vecinos de Huentitán para frenar obras de Iconia

Vecinos de Huentitán y miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), quienes se oponen al proyecto inmobiliario de Iconia, consiguieron una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo para que las autoridades suspendan actividades en el sitio. La construcción de esta obra ha sido motivo de lucha social en los últimos seis años.

El recurso fue presentado después del desalojo del campamento que se instaló en el predio de Iconia, diligencia ejecutada por la Fiscalía para darle posesión a las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera, que afirman ser ya los dueños de ese terreno.

Ahora la autoridad nos da la razón porque estamos del lado de la verdad y de la justicia social. El parque Resistencia Huentitán es una realidad. Hoy compartimos avances de uno de los juicios promovidos, no es el único. pic.twitter.com/5icgJjVN4v — Javier Armenta (@JavierArmentaMX) February 15, 2022

Antecedentes del conflicto

En 2016, el terreno de Iconia, ubicado en Periférico y Calzada Independencia, propiedad municipal, fue entregado por el ayuntamiento de Guadalajara a Operadora Hotelera Salamanca para la construcción de un complejo inmobiliario. En contraprestación, la empresa estaba obligada a realizar obras sociales por un monto cercano a los 600 millones de pesos.

Aunque el ayuntamiento afirma que hubo cumplimiento de los acuerdos con la empresa, los vecinos de Huentitán se inconformaron desde un inicio con la cesión, al afirmar que la empresa, pese a no cumplir con lo acordado, ya se declara dueña del predio y además, denuncian que el terreno originalmente iba a ser utilizado para la construcción de un parque.

Los vecinos de Huentitán demandan que el ayuntamiento de Guadalajara recupere el terreno por el incumplimiento de las dos empresas en el pago de las contraprestaciones. (FOTO: Héctor Escamilla Ramírez)

En protesta, en marzo de 2021, los vecinos tomaron el terreno e instalaron un campamentos, el cual fue desalojado con violencia por agentes de la Fiscalía acatando una supuesta orden judicial.

Los alcances del amparo

El presidente de la FEU, Javier Armenta, señaló que tras el desalojo buscaron los recursos jurídicos. En un principio les negaron el amparo, pero presentaron un recurso de reclamación y el resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal obliga a dejar las cosas en el predio en el estado en el que se encontraban:

“La medida cautelar obsequiada tiene por efecto que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran, esto es que este terreno quede a disposición de la autoridad responsable, en este caso es la Fiscalía, y en consecuencia no sea entregado, transmitido a terceras personas mediante cualquier forma traslatoria de dominio, es decir que no se puede vender el terreno y debe permanecer en el estado en el que se encuentran las cosas, no se puede construir ahí y lo digo porque siguen trabajando máquinas”. Armenta señaló que la Fiscalía de Jalisco ya fue notificada en el tema y debe acatar la suspensión que favorece, dicen, la lucha de los vecinos de Huentitán.

Los opositores a Iconia mencionan que los 900 árboles que sembraron durante el plantón en el predio, ya han sido retirados del sitio. (FOTO: Vecinos de Huentitán)

No obstante, los quejosos destacan que por primera vez una autoridad judicial les reconoce el interés jurídico a los vecinos de Huentitán para intervenir en el tema de Iconia.

Represalias legales

A decir e Armenta, el dar pelea legal al tema de Iconia ya ha derivado en represalias legales, entre ellas haber sido condenado, en noviembre y en un juicio civil, al pago de seis millones de pesos por la ocupación que se realizó al predio el año pasado. Sin embargo, el dirigente estudiantil acusa que dichos juicios se realizaron en medio de irregularidades.

Las dos empresas responsables de Iconia presentaron sendos juicios, uno en el Juzgado Tercero en materia Civil y el otro en el Juzgado Cuarto, siendo sólo en el cuarto donde se llegó a sentencia.

Las obras en el predio continúan a pesar de las suspensiones judiciales que los vecinas afirman haber obtenido. (FOTO: Héctor Escamilla Ramírez)

Entre las anomalías señalan que:

Se les está acusando de la invasión del terreno de las empresas, cuando el campamento que los vecinos de Huentitán y la FEU tenían estaba en un predio que sigue siendo propiedad municipal.

Ambos juzgados afirman que emplazaron a Armenta a la misma hora y lugar, pero en dos sitios diferentes. Es decir, supuestamente Armenta debió estar en los dos sitios de manera simultánea para ser informado por los notificadores de los litigios en su contra.

Armenta señala que no fue notificado, sino que supuestamente informaron a un colaborador que es desconocido dentro de la FEU. La ley obliga que dicha primera notificación debe ser personal.

El dirigente estudiantil señala que jamás tuvo derecho de audiencia y se enteró que había una sentencia en su contra hasta que apareció en el boletín judicial, pues nadie le había informado.

Acusan que el monto es excesivo dado que la sentencia se da cuando el predio ya estaba en posesión de la Fiscalía.

Armenta y su abogado señalaron que presentarán quejas y denuncias por la mala actuación de los jueces que atendieron sendos litigios por las anomalías en el proceso.

“Nosotros vamos a presentar una denuncia administrativa contra estos actos del juez del Cuarto Civil, que es Luis Carlos Vega González, contra el juez del Tercero Civil, Héctor de Jesús González Altamirano y ambos notificadores adscritos a ambos juzgados, dijo el abogado Omar Preciado.

Sobre las quejas contra funcionarios del Poder Judicial, reconocen que si bien es posible que no prosperen, advierten que no dejarán la lucha legal contra el tema de Iconia, pero tampoco se irán sin dejar precedentes de la actuación de los dos jueces civiles.