Enrique Alfaro condena asesinato de policía en Cañadas de Obregón

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, lamentó el asesinato del policía Miguel Ángel Sánchez Velázquez cuando enfrentaba a un grupo de criminales en Cañadas de Obregón.

“Un hombre que dedicó su vida a cuidar la de las y los jaliscienses murió con honor y heroísmo”, escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

Lamentablemente esta tarde el oficial de la Secretaría de Seguridad Jalisco Miguel Ángel Sánchez Velázquez fue asesinado... Posted by Enrique Alfaro Ramírez on Wednesday, February 16, 2022

“A su familia, amistades y compañeros, mi más sentido pésame: sepan que no están solos, pero también que su muerte no será en vano, que por su memoria y la de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, no agacharemos la cabeza. D. E. P.”, concluyó.