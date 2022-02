Jalisco reforzará operativos para evitar el transporte de carga en horarios restringidos

El ayuntamiento de Tlajomulco presentó una solicitud a la Junta de Coordinación Metropolitana para ampliar el horario de restricción de transporte de carga, que inicie a las 6:00 horas y termine a las 11:00 horas (no a las 9:00 como actualmente sucede).

Las autoridades por lo pronto se comprometieron a reforzar los operativos para vigilar que el transporte de carga no entre y salga por las siete carreteras que dan a la ciudad durante la franja horaria que existe actualmente en la Ley de Movilidad.

El Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) señaló que se está realizando un estudio de velocidades en la ciudad, que involucra al transporte de carga, para definir si se deben realizar modificaciones eventualmente en los horarios.

Si se redujo el ingreso de vehículos de carga

El IMEPLAN presentó un diagnóstico para detectar la efectividad del programa de restricción al transporte de carga desde que comenzó el 1 de febrero de 2020. A través de la revisión de cámaras del sistema de videovigilancia C5, en diferentes fechas, se logró promediar el número de unidades de carga que entran y salen de la ciudad. El instituto puntualiza que este diagnóstico puede tener variaciones importantes sobre todo por los efectos de la pandemia en la movilidad.

El estudio reveló que en Carretera a Chapala se redujo hasta en 80% el ingreso de vehículos no permitidos; en Carretera a Morelia la reducción fue menor y en carreteras como libre a Zapotlanejo y carretera a Colotlán se lograron reducir los ingresos a cero.

El IMEPLAN también detectó una baja notoria en el número de multas que se aplicaron a transportistas por violar las restricciones: mientras de febrero a diciembre de 2020 hubo 153, durante todo 2021 hubo 119.

Los camiones torton y sencillos si pueden circular, la restricción es sólo para los semiremolques y doble remolque.

En pláticas con los empresarios

En caso de que se realizara una ampliación de los horarios de restricción, el titular del IMEPLAN, Mario Silva, señaló que han dialogado con los diferentes sectores empresariales para socializar esta medida y señalan que los lineamientos son muy precisos sobre las restricciones que tiene el transporte de carga.

“Yo creo que el exhorto que nos hace el presidente de Tlajomulco (Salvador Zamora) me parece muy importante porque los lineamientos existen, en muchas ocasiones no ha tocado atender quejas del sector privado diciendo que no hay claridad, que faltan letreros y tal, pero creemos que es muy claro el punto”. Expresó Silva que eso no es impedimento para que se siga buscando el diálogo y conciliar esta medida que sólo sigue fines de seguridad en la movilidad.

Sobre las quejas de los comerciantes del mercado de Abastos, mencionó que muchos de los camiones que usan para transportar frutas y verduras, si tienen permiso para circular en el horario restringido.

El IMEPLAN terminará un estudio de velocidad que será la base para determinar si se aumenta o no el horario de restricción. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Zonas de restricción en la metrópoli

Los puntos carreteros donde no se permite el paso de los vehículos pesados de seis a nueve de la mañana:

Carretera a Colotlán , a seis kilómetros al norte de la intersección con Juan Gil Preciado.

, a seis kilómetros al norte de la intersección con Juan Gil Preciado. Carretera a Saltillo, a su cruce con el Río Santiago en el kilómetro 28.

a su cruce con el Río Santiago en el kilómetro 28. Carretera a Zapotlanejo (cuota), i ntersección con Periférico Oriente.

ntersección con Periférico Oriente. Carretera a Zapotlanejo (libre), intersección con Nuevo Periférico.

intersección con Nuevo Periférico. Carretera a Chapala intersección con la carretera a El Salto

intersección con la carretera a El Salto Carretera a Colima intersección con Circuito Metropolitano Sur.

intersección con Circuito Metropolitano Sur. Carretera a Tepic, a cinco kilómetros de la intersección con Periférico Poniente.

Mapa de los puntos de restricción en la zona metropolitana de Guadalajara.

Vehículos de carga sin restricciones para circular por la ciudad