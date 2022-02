¡Desairan las bicis! Ciclovías y programas públicos no le bastan a tapatíos para usar las bicicletas

A pesar que en los últimos años autoridades incrementaron la infraestructura ciclista en la zona metropolitana de Guadalajara e incluso la ampliación del sistema de transporte público de MiBici, un estudio desarrollado por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) revela que sigue siendo bajo el porcentaje de personas que se desplazan a sus destinos en bicicleta.

Según datos del IMEPLAN, cada día se realizan en la Zona Metropolitana de Guadalajara 1.5 millones de viajes, de los cuales apenas 2.7% de ellos (43 mil 908) son en bicicleta. Los medios principales de transporte de la ciudadanía son el transporte público (40.18% de los viajes), caminar (26.9%), automóvil (15.7%) y moto (4.07% de los viajes).

Si bien el estudio se desarrolló durante la pandemia por el Covid-19, sin clases presenciales y algunas actividades en casa, lo que podría generar algunas afectaciones en los parámetros de movilidad, los hallazgos señalan que el uso de la bicicleta se incrementó durante la contingencia, pero en totales, la cifra es baja.

Durante la pandemia se desarrollaron algunas políticas públicas con el supuesto que se incentivara la bicicleta para evitar las aglomeraciones, por ejemplo en el transporte público y ello derivó en la construcción de ciclovías emergentes, por ejemplo en avenida México o avenida Guadalupe.

La seguridad es la principal preocupación de los tapatíos para no usar la bicicleta. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

28 minutos, el tiempo promedio de un viaje en bicicleta por la ciudad

el tiempo promedio de un viaje en bicicleta por la ciudad 45% de la población de Guadalajara dice no usar la bicicleta por temas de seguridad

En los últimos seis años la infraestructura ciclista se disparó: mientras en 2016 había 36 kilómetros de ciclovías, para 2021 se cuenta con 288 kilómetros de ciclovías. El IMEPLAN señala que 14.6 kilómetros de estas ciclovías se instalaron a causa de la pandemia por Covid-19.

El sistema de MiBici también ha tenido una expansión, con 300 estaciones y tres mil 200 unidades y más de 104 mil usuarios. A pesar de ello, aún hay muchas personas que prefieren desplazarse en otros medios.

¿Por qué no usar la bicicleta en Guadalajara?

En una encuesta con población no ciclista, el IMEPLAN documentó que las principales barreras para no andar en bicicleta son el clima, los viajes largos, el no saber andar en bicicleta, el que sea peligroso y la necesidad de llevar o recoger a alguien en un viaje. El peligro es un señalamiento constante, pues de acuerdo al colectivo ciclista Bicicleta Blanca, desde el año 2009 hasta noviembre del 2021 se han registrado 280 ciclistas víctimas fatales de hechos de tránsito.

Principales problemas que detectan los usuarios de las bicicletas en Guadalajara. (FOTO: IMEPLAN)

Tapatíos que no usan la bicicleta explican porque no utilizar este medio de transporte. (FOTO: IMEPLAN)

“Falta conectividad en muchas de las ciclovías, por ejemplo en Periférico, las que se construyeron a la par del Peribús, hay tramos que están incompletos, pero además te llevan a vialidades que no tienen infraestructura para seguir el camino, eso por un lado y, por el otro, que aún no se desarrollan políticas para transporte multimodal, porque no tiene garantía que tu bicicleta esté cuando regreses. Por ejemplo, dejas tu bici en una estación del tren, luego tomas el tren, sigues en BRT y llegas a tu destino, no sé, pero no hay esas facilidades para transportarse en diferentes medios”, señaló Manuel Medina, ciclista y analista de la movilidad sustentable.

La pandemia incrementó considerablemente la cifra de usuarios de bicicletas, de personas que no querían infectarse en el transporte público. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El estudio toma en consideración este aspecto: los viajes unimodales representan poco más del 88% de los viajes en el área metropolitana de Guadalajara, mientras que los viajes bimodales (dos modos de transporte) corresponden a menos del 10% y los multimodales (tres o cuatro modos) sólo constituyen el 0.9%.

¿Por qué sí usar la bicicleta?

La mayor parte de las personas ciclistas mencionó que la principal motivación para utilizar la bicicleta en Guadalajara es su rapidez y practicidad (45%), seguido por motivos de mejora de salud (40%), menor costo (7%), por la emergencia sanitaria por Covid-19 (6%) y finalmente, porque es bueno para el medio ambiente (3%). El 20% de los usuarios de las bicis dijo combinar su movilidad con otros medios de transporte.

Un aspecto para fomentar el uso de la bicicleta es el económico, pero los usuarios señalan que a pesar de utilizar este medio de transporte, también realizan gastos. El gasto promedio en transporte en la ciudad es de 17 pesos por viaje, aunque se presentan valores de hasta 400 pesos gastados en un sólo viaje al interior de los municipios. Los taxis y transporte privado son los medios más caros.

“Cabe destacar que pocos usuarios de modos no motorizados reportaron un gasto por viaje, incluso cuando se preguntaba por el gasto en bicicleta pública”, señala el informe del IMEPLAN.

Mapa de la red de ciclovías en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (FOTO: IMEPLAN)

Otros aspectos importantes en el estudio del IMEPLAN

- 45% de las personas encuestadas identificó la seguridad como el factor más importante en su decisión de tomar un modo de transporte, seguido de la rapidez (29.8%), y el precio (17.6%).

- Cerca del 50% de los motivos de traslado en el área metropolitana corresponden a regresar a casa, mientras que el 30% se relaciona con asistir a trabajar. La suma de diferentes motivos relacionados a estudiar, hacer deportes o recreación y otros representa un 10%. El abasto corresponde a poco más del 6% de los viajes, mientras que los viajes para recibir algún tipo de atención del sector salud representan cerca del 2%.

- Las zonas de la ciudad a donde se dirige el mayor número de viajes o desplazamientos son al Centro Guadalajara (160 mil 420), Las Águilas (106 mil 046), Centro Zapopan (105 mil 329), Miravalle (99 mil 427) y Oblatos (92 mil 732).