Delincuencia organizada en Jalisco deja sus cadáveres hasta en parques públicos

La presencia de las Buscadoras de Sonora en Tlajomulco y sus hallazgos de los últimos días evidenciaron una realidad: la delincuencia organizada se oculta a simple vista y perdieron el temor de incluso utilizar el espacio público para ocultar sus acciones. La Fiscalía de Jalisco ya realiza el procesamiento de los cuerpos.

De enero de 2019 a la fecha proliferaron en la entidad las casas de seguridad donde integrantes de grupos criminales privan de la libertad a miembros de bandas rivales o víctimas colaterales y en algunos casos los asesinan y sepultan en el mismo sitio. Varias de estas fincas se encuentran en áreas altamente pobladas o incluso residenciales; pero por temor, los vecinos no reportan los movimientos sospechosos. Los cementerios clandestinos se han extendido a casas abandonadas, particularmente de Tlajomulco e incluso espacios públicos se han transformado en cementerios clandestinos.

Chulavista es una de las zonas de la ciudad con mayor cantidad de fincas abandonadas. (FOTOS: Publimetro Guadalajara)

La semana pasada un hallazgo de este tipo ocurrió en un parque público ubicado en Chulavista, además de encontrarse cuerpos en ocho casas que se encontraban abandonadas. Este martes continuaron los trabajos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en tres de las ocho viviendas que la semana pasada fueron detectadas como posibles centros de inhumación clandestina. Los peritos habrían recuperado de sólo tres viviendas al menos 52 bolsas con restos humanos. En otras casas se hallaron dos osamentas y al menos siete bolsas más con restos en un parque utilizado como fosa clandestina. También se halló un pozo de agua utilizado para el mismo fin.

70 mil casas abandonadas en Tlajomulco según datos de autoridades municipales y el Infonavit, es el primer lugar nacional en la materia

“Esta situación expone la expansión de la delincuencia organizada y resalta una crisis en las labores de inteligencia, porque muchas de estas fincas podrían ser localizadas con apropiados trabajos de investigación. Pero también dejar los cuerpos en lugares tan familiares deja un mensaje de miedo para que la gente no denuncie, no reporte a las autoridades. Se da el efecto del espectador, que cuando una persona relega, por miedo o por ignorancia, la responsabilidad de denunciar o actuar a otra persona. Por miedo, sobre todo, es que la gente no denuncia”, señaló Luis Razo, experto en temas de seguridad pública.

En el caso de Chulavista, se trata de una de las zonas de mayor marginación de Tlajomulco y que forma uno de los focos rojos de la Región Valles, junto con Lomas del Mirador y otras zonas de los alrededores.

Tlajomulco enfrentó en los años 2000 un boom de vivienda que por carecer de servicios quedó en el abandono y luego fueron instalaciones usadas por la delincuencia organizada. (FOTOS: Publimetro Guadalajara)

Tlajomulco afirman que sí hay vigilancia

Luego de los hallazgos realizadas por las buscadoras, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, matizó la localización de los cadáveres y señaló que sí hay vigilancia, a pesar que un parque fue usado como fosa clandestina:

“La desaparición forzada es una problemática que vivimos en todo el país, Tlajomulco no es el único municipio víctima de esta situación y aunque es una responsabilidad de orden federal creo que se ha dejado mucho de hacer y quiero decir que en Tlajomulco sí hemos trabajado en buscar personas desaparecidas, creamos la célula de búsqueda que tiene elementos certificados para encontrar a personas desaparecidas (...) desde el primer minuto nuestra comisaria y esta célula de búsqueda a acompañado a (a las búscadoras) en sus esfuerzos”, expresó el presidente municipal.

El alcalde señaló que para evitar que las casas abandonadas sean usadas para actividades delincuenciales, es que lanzaron un programa de renta de vivienda a personas de escasos recursos y evitar su uso por células criminales.

Desestimaron la información de los colectivos

Mientas tanto, los familiares de desaparecidos lamentaron que la visita de las Buscadoras de Sonora corroborara que en efecto había personas sepultadas en los sitios que ellos informaron, pero las autoridades desestimaron sus datos.

“De hecho la mayoría de las personas hemos dado datos para encontrarlos incluso en vida y es una tristeza que pasa el tiempo y no toman en cuenta los datos, y resulta ser que los datos que habíamos dado desde un principio ahí vamos encontrando los restos de nuestros seres queridos”, mencionó Héctor Rodolfo Flores González, del colectivo Luz de Esperanza.

Héctor Rodolfo Flores González, busca a su hijo Héctor Daniel, quien desapareció el 18 de mayo de 2021, pero afirmó que tanto la Fiscalía del Estado como la federal, se niegan a seguir investigando su caso.