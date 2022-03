Estadios de Jalisco, blindados ante partidos de alto riesgo en las próximas semanas

Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan y los dirigentes de los equipos Atlas y Chivas, presentaron el plan que se implementará para los próximos juegos de “alto riesgo” en Guadalajara, Chivas contra América el próximo sábado y después Atlas contra Chivas el domingo 20 de marzo.

Las autoridades informaron que para el Clásico Nacional intervendrán más de mil 600 elementos, mientras que en el Clásico tapatío serán mil 800.

“En Guadalajara, en Zapopan y en Jalisco estamos unidos con las directivas de nuestros equipos. Los hechos lamentables y condenables que se presentaron en el estadio La Corregidora de Querétaro, evidentemente nos reúnen para tomar medidas adicionales en torno al futuro de los partidos que se tendrán en los Estadios Akron y Estadio Jalisco”, dijo el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus, donde además afirmó que no se escatimarán recursos para garantizar el saldo blanco en estos eventos deportivos.

Uno de los aspectos que se enfatizará será el tema de la seguridad privada. En Querétaro, el personal había sido contratado apenas una semana y recibirían 300 pesos al finalizar el encuentro. Las autoridades pondrán a disposición de los clubes una base de datos con los nombres de empresas confiables.

“Por parte del Consejo Estatal de Seguridad ponemos a disposición del área que regula las empresas de seguridad privada, para que ambos clubes puedan determinar, conocer los historiales de las empresas previo a que contraten, conocer también si existe algún apercibimiento previo, alguna llamada de atención a estas empresas”, expresó el coordinador de seguridad pública del Estado, Ricardo Sánchez Beruben.

‒ En el caso de Chivas, el equipo adelantó que no permitirán el acceso a las barras por tiempo indefinido. El espacio en el estadio será para niños del Teletón y de la Fundación Jorge Vergara.

‒ Atlas atenderá la restricción y no se permitirá el ingreso a las barras por seis meses.

‒ Los boletajes comenzarán a ser ofrecidos de manera digital para tener control de los asistentes.

‒ Los dueños de los equipos informaron que este año estarán trabajando en mecanismos tecnológicos para identificar a los asistentes del estadio.

‒ Amaury Vergara de Chivas afirmó que cuando menos ellos tiene credencializados a todos los miembros de sus barras,

‒ José Riestra del Atlas, aseguró que a partir del próximo partidos de los roijinegros, todos los asistentes deberán de estar identificados para poder ingresar.

‒ Se está invitando a todos los asistentes del partido Chivas contra América que acudan con prendas de color blanco como señal de paz.

“Ahora decimos adiós al anonimato, no entrará nadie que no esté identificado. No se trata de prohibir a barras, a grupos de animaciones, se trata que vaya gente que quiera disfrutar el espectáculo”

— José Riestra, presidente del Atlas