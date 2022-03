C5 de Guadalajara tendrá una nueva casa; pese al gasto, sólo duró un año sobre el Mercado Corona

A sólo un año de su puesta en operación, el ayuntamiento de Guadalajara ya alista la mudanza del centro de operaciones C5 que se instaló en el quinto piso del Mercado Corona. A decir del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, nunca debió considerarse instalar este espacio sobre un mercado y afirma el edil, que ya se presentan problemas operativos por haberlo colocado en este sitio.

A pesar que los municipios de Tlajomulco y Zapopan renovaron su tecnología policial desde hace muchos años, Guadalajara se encontraba rezagado y sólo contaba con un Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica (CECOE). En septiembre de 2020 se informó su transformación a un C5 (Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo) y se eligió como sede el quinto piso del Mercado Corona.

El C5 de Guadalajara tuvo un costo de 99 millones 991 mil 615 pesos, de los cuales, según datos del propio ayuntamiento de Guadalajara, 21 millones 498 mil pesos fue el costo de adecuar las instalaciones del mercado, dinero que se perderá. El restante fue el dinero invertido para la compra de equipos que si podrán ser trasladados a la nueva sede que se ubicará en la avenida Alemania y Federalismo.

El alcalde de Guadalajara narró que en una ocasión un incendio en un local de carnitas del Mercado Corona dejó apestando las instalaciones del C5 durante varios días. (FOTO: Gobierno de Guadalajara)

“Alrededor del 78.5 por ciento se destinó a los elementos tecnológicos, tanto en calle como dentro del edificio de C5 Guadalajara y un 21.5 por ciento a la adecuación de alrededor de mil 185 metros cuadrados de obra que incluye instalaciones generales, instalaciones especiales”, expresó en febrero de 2021, Saúl Eduardo Jiménez Camacho, ex director de Innovación de Guadalajara.

A estos 99.9 millones de pesos, se deben sumar 77 mil pesos que se invirtieron en junio de 2021para la reubicación de del sistema de microondas y del equipamiento de radio y alienarlo al centro de telecomunicaciones ubicado en el Cerro del Palomar, donde se ubica el C5 Estatal.

La reubicación del C5 implicará una nueva licitación para la adecuación de la nueva sede. El monto aproximado de la mudanza no se ha revelado.

Nada prospera en los pisos superiores del Mercado Corona

El Mercado Corona sufrió un devastador incendio en abril de 2014 y tras su reconstrucción, el edificio reabrió sus puertas en 2016. Desde entonces, las autoridades han buscado ocupar los pisos superiores del inmueble sin encontrar algo que prospere.

Originalmente se pensó en la instalación de oficinas corporativas, que finalmente nadie rentó; después se consideró instalar un hostal, pero los cuerpos de protección civil consideraron riesgosa la propuesta y, finalmente, giros comerciales, pero tampoco avanzó la iniciativa. Finalmente se decidió colocar ahí el C5, para que acompañara las oficinas municipales de los pisos superiores y el registro civil que se colocó en el sitio.

El C5 en el Mercado Corona se había considerado por su ubicación; la terraza ahora la quieren convertir en polo turístico. (FOTO: Gobierno de Guadalajara)

“Con este desalojo (del C5, vamos a habilitar dentro de seis a ocho meses más, toda la parte alta, el último piso que es la terraza del Mercado Corona para habilitarlo como restaurantes, tenemos varias propuestas, una de ellas es hacer una especie de salón de fiestas, otras es un restaurante y una tercera es hacer una especie de restaurante compartido, es decir que toda la terraza quede habilitada para el servicio de tres o cuatro restaurantes que se pondrían en el lugar, lo que ahora se conoce como los mercaditos, poder hacer esto en la terraza”, expresó el presidente municipal, Pablo Lemus, quien afirmó que se buscará aprovechar la vista hacia la Catedral y el Centro Histórico.

“Una vez un puesto de carnitas se quemó al interior del Mercado Corona y pues el C5 pues era un vapor completo oliendo a salsa, carnitas y tortillas. Me parece que esto no debe de ser, el C5 debe de estar em un lugar estratégico, seguro y no en un mercado municipal”.

Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara

Descartan el edificio de la Vieja Central Camionera

Originalmente se había dicho que la nueva sede del C5 sería el edificio de la Vieja Central Camionera ubicado en la avenida Dr. R Michel y 5 de Febrero, pero a decir del alcalde, este proyecto no avanzó porque el edificio es de patrimonio arquitectónico y no cabían las pantallas y otros equipamientos que tendría el C5. Los techos bajos impedían hacer adecuaciones al inmueble.

Autoridades descartaron el edificio de la Vieja Central Camionera como nueva sede del C5, por las condiciones del inmueble, pero alistan otro proyecto. (FOTO: Gobierno de Guadalajara)

A pesar de ello, afirma el alcalde Lemus, si existe un proyecto para este edificio: “Estamos planteando con el gobierno del Estado, porque es propiedad del gobierno del Estado este edificio, el que pudiéramos hacer un proyecto mucho más ambicioso, hoy dos de los pisos de la Vieja Central Camionera están ocupadas por oficinas del gobierno del estado y el planteamiento sería recuperar ese edificio, que además es patrimonio arquitectónico, y emular algo de lo que hicimos cuando estuvimos en Zapopan, con el CISZ”.

El Centro Integral de Servicios Zapopan es un edificio que se construyó en la zona de La Curva, sobre avenida Laureles, donde se concentran todas las oficinas y servicios municipales de Zapopan. El objetivo en Guadalajara sería que este edificio de la Vieja Central Camionera también aglutinara varias de estas oficinas municipales.