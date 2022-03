¡Proyectos para Jalisco! Enrique Alfaro y AMLO llegan a acuerdos sobre la Línea 4 y abasto de agua para Guadalajara

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, sostuvo esta mañana una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se alcanzaron compromisos importantes, principalmente la entrega de recursos para iniciar con las obras de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, además de una bolsa de recursos, para proyectos hidráulicos en Jalisco.

En un video publicado tras la visita al presidente, Enrique Alfaro explica que fue una reunión que termina beneficiando a Jalisco. Explicó que además del presidente de México, Alfaro se reunió con otros miembros del gabinete.

Salimos de la reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que nos fue muy bien con los acuerdos para sacar adelante pendientes urgentes de Jalisco. Aquí te explico lo que vimos y lo que viene. Escucha y pasa la voz: pic.twitter.com/PTpD32vmfd — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 29, 2022

“El presidente cumplió su palabra, pudimos establecer una ruta acordada de trabajo”, expresó Alfaro, quien afirmó que las obras de abastecimiento para la Zona Metropolitana de Guadalajara iniciarán este mismo año: “estimo que en dos o tres meses podremos estar iniciando con las obras”, agregó.

Las obras en este sentido tendrían un costo de seis mil millones de pesos.

Señaló que también se alcanzó un acuerdo para iniciar las obras de la Línea 4 en un par de meses y sólo se afinan detalles de los planes de financiamiento. La bolsa inicial será de nueve mil millones de pesos de los 13 mil millones de pesos del costo total.

En el caso del tema de agua, las autoridades reconocen que existe un déficit y se afirma que con las obras que se implementen se podrán dotar de tres metros cúbicos de agua por segundo a la ciudad.

“Creo que fue una buena reunión, sé que hay otros temas que estamos viendo con el Gobierno federal, que estamos comentando, pero en estos dos que eran urgentes, que necesitábamos arrancar ya porque si no, no nos iba a alcanzar a terminarlos antes de que acabemos nuestros periodos de gobierno, hoy con el gobierno de la República tuvimos un muy buen acuerdo, me voy muy satisfecho”, concluyó Alfaro.