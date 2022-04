Jaliscienses desairan revocación de mandato en primeras horas; quedan casillas por abrir

Muchas casillas no abrieron porque los funcionarios simplemente no se presentaron a funciones. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Con la apertura de casillas tardía y desaire de la población que no acude a los módulos, esta mañana inició la consulta de revocación de mandato en Jalisco. En el último corte del órgano electoral cerca de mediodía se habían instalado tres mil 141 de las tres mil 782 casillas planteadas para la entidad.

En los diferentes módulos de Jalisco, la escena es la misma: poca afluencia y los funcionarios de casilla dejando pasar el tiempo para que la gente acuda. Jalisco en principio fue uno de los estados que mayor desaire ha manifestado por esta consulta e incluso cuando se hizo la recolección de firmas para la realización de este ejercicio, en la entidad ni siquiera se alcanzó el 100% de las rúbricas requeridas, sólo el 79%.

La gente acude a cuentagotas al ejercicio de revocación de mandato. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Se reportó gran cantidad de casillas que no estaban en operación porque los funcionarios simplemente no se presentaron, una de ellas por ejemplo en San Juan de Ocotán. En Jalisco se instalarían tres mil 782 boletas electorales y se usarían seis millones 265 mil 465 papeletas.

“La revocación de mandato ha iniciado, va muy bien con los reportes que tenemos. Sobre la información de instalación de las mesas directivas de casilla es lo que ocurre en cada jornada comicial, siempre hay alguna tardanza para que ya arranque el proceso de recepción de votación después de haberse instalado todo esto. Como en cada jornada electoral, si nos llega a faltar algún funcionario y tenemos que echar mano de los suplente o del mecanismo que la propia legislación establece pero toda la ciudadanía tendrá la seguridad de que estarán en aptitud de emitir su opinión”, expresó Carlos Manuel Rodriguez, presidente consejero del INE Jalisco.

Pocos participantes, pero los que acuden convencidos

De los pocos asistentes que acudieron a las urnas, las opiniones son muy homologadas en el sentido o importancia de que el voto debe ser escuchado.

“Luego nos quejamos que no nos toman en cuenta. Tenemos que salir y decir solamente si estamos de acuerdo o no y pues no quita nada de tiempo, la casilla me quedaba cerca”, dijo Rocío Moreno en Tabachines.

“Sí pues hasta mucho más sencillo porque nada más tienes dos partes en donde poner entonces todo es muy fácil, muy rápido y pues padrísimo. Una es por la pérdida de confianza y por eso pides la revocación, y la otra es la ratificación”, mencionó otra participante del ejercicio.