Esto fue lo que pasó la noche del asesinato de Aristóteles Sandoval

Al iniciar el juicio en contra de José Manuel “S” alias “Manu Vaquita” ex gerente del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta donde fue asesinado el ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, se dieron a conocer nuevos elementos de la noche del crimen, entre ellos que a los homicidas del ex gobernador se les permitió ingresar al establecimiento sin contar con la vestimenta adecuada y el encubrimiento de la escena.

Se documenta la existencia de un video donde se aprecia el momento del asesinato de Sandoval en el baño del local: le dispararon por la espalda y posteriormente le propinaron tres tiros más en cabeza, pecho y abdomen.

Los testimonios de 13 trabajadores señalan que el llamado “Manu Vaquita” fue quien ordenó alterar la escena del crimen.

Los cargos contra el empresario

Sobre la imputación por homicidio calificado, se hace el señalamiento que hubo colusión por parte del empresario, pues se afirma que los dos presuntos autores materiales llegaron al bar preguntando directamente por José Manuel “S” y este les permitió pasar sin ser revisados en sus prendas y además a la mujer sin cumplir con el código de vestimenta (portaba una sudadera y pantalón de mezclilla).

Captura de video donde se ve al gobernador en sus últimos minutos de vida. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

La pareja se habría sentado en la barra del bar, desde donde tenían a la vista la mesa del gobernador y sus acompañantes. Cuando Aristóteles se levantó al sanitario ocurrió el homicidio.

Sobre el encubrimiento el empresario supuestamente dio la orden de eliminar los videos de las cámaras de seguridad y la eliminación de evidencias, entre ellos una alfombra que se dio la indicación que fuera quemada, también retirar vidrios rotos en el baño. Muchos de los trabajadores que fueron imputados también por encubrimiento aseguraron que no conocían los motivos por el cual les mandataron emprender esas acciones.

La noche del crimen dejaron irse a los trabajadores, pero antes hubo una reunión en la cocina del bar donde les dijeron que negaran todo a las autoridades. Al día siguiente también los reunieron cerca de la UNIVA en El Pitillal para decirle de nuevo a los trabajadores que ellos negaran todos los hechos.

Tras la imputación, el próximo sábado se define si “Manu Vaquita” recibe el auto de vinculación a proceso.