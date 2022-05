Legal el desalojo del Arroyo Seco, defienden autoridades de Zapopan

Luego que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares a las autoridades tras el desalojo de vecinos de la cuenca del Arroyo Seco, bajo el argumento que se violaron derechos humanos, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie defendió las acciones implementadas señalando que ellos no tienen conocimiento de agresiones.

El ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, informó que iniciaron una investigación de oficio por los incidentes del 27 de abril por la mañana y afirmó que la CEDHJ estuvo presente en el operativo que implementaron autoridades.

Entre las medidas cautelares se solicitó actualizar los instrumentos de valoración de riesgo de inundaciones y apoyos a las personas que fueron desalojadas en el operativo.

En caso de presentarse algún incidente que requiera de su intervención, en todo momento se haga uso de la persuasión y se evite el uso de la fuerza pública.

El alcalde Frangie afirmó que no hubo abusos de las autoridades durante el desalojo en la zona.

Afectados acusaron que la policía llegó golpeando puertas para sacar a la gente.

“Todo esto lo tendrá que tomar en cuenta la Fiscalía porque también participó el estado. El reporte que tengo hasta ahorita yo no tengo ningún dato de que algún policía de Zapopan haya actuado de esa manera. Si la Guardia Nacional actuó, que no creo porque de veras se cuidó mucho la parte de derechos humanos, notarios, estuviera la gente presente, participación ciudadana, realmente no lo veo así, yo no tengo el reporte de esa manera”, expresó el edil.

Señaló que muchas de las personas que se manifestaron por la realización de este operativo, ni siquiera son personas que fueron desalojadas, sino que personas que habitan en la cuenca y temen que eventualmente ellos también sean desalojados por las autoridades.

Aunque se ha mencionado que son dos mil 500 invasiones en la cuenca del Arroyo Seco, se dictaminaron 72 casa en riesgo por una crecida de la corriente, pero la Comisión Nacional del Agua determinó que basta con demoler 50 de estas casas.