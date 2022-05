Frangie dice no a modificar la ciclovía en Zapopan y vecinos enfurecen

El ayuntamiento de Zapopan en una encrucijada. El anuncio del alcalde, Juan José Frangie de no modificar la polémica ciclovía de avenida Guadalupe a pesar de las quejas de vecinos de la zona, ha generado inconformidad entre los opositores de la obra.

Si bien integrantes de colectivos ciclistas aplaudieron la medida, vecinos de colonias como Arcos de Guadalupe, Guadalupe Inn, entre otras, lo consideraron como un doble discurso luego que este 4 de mayo estaba programada una reunión para revisar el tema.

El edil afirmó que no hay condiciones para hacer modificaciones a la ciclovía y que los estudios técnicos así lo revelan.

La opción del alcalde para evitar los congestionamientos, es que la gente use rutas alternas. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“Número uno, el meternos a los camellones tenemos que derribar árboles; número dos el meterlo a la zona de las banquetas tenemos que meter todo el cable que hay, reducir la parte peatonal y esto iba a afectar muchísimo (...) Tenemos que seguir apostando a la movilidad no motorizada, recordemos que venimos de una generación en la que no nos ha importado esa parte de contaminación, de medio ambiente, y que a final de cuentas, el primer vehículo que maneja una niña o un niño es una bicicleta, tenemos que fomentarlo. Me dicen ‘es que no está muy llena la ciclovía, hay poca gente’, por eso, por eso, vamos a seguir haciendo más para que cada día haya más ciclistas”, señaló el edil.

El alcalde afirmó que a pesar de la inconformidad por la determinación, este miércoles buscará mantener una reunión con los vecinos inconformes para dar algunas opciones. A mediados de abril los vecinos advirtieron con bloquear la avenida Guadalupe en señal de protesta, pero finalmente se conjuró la protesta después que se acordó la reunión. Los vecinos pedían que al menos se redimensionara la ciclovía.

Que la gente busque rutas alternas

El alcalde Frangie afirmó como recomendación que una opción para que avenida Guadalupe no se sature, es que la gente busque rutas alternas.

“Muchas veces nos acostumbramos a una ruta y no nos movemos de ahí, hay que empezar a buscarle. Ejemplo claro es la Avenida México, se hizo la ciclovía y fue un problema al principio, hoy la gente ya empieza a tomar diferentes rutas y hoy Avenida México bajó a 25 kilómetros la velocidad y nunca está saturada a tal grado”, expresó el munícipe, quien sugirió el uso de vialidades como Tepeyac y otras paralelas.

“Yo no puedo dar un paso atrás a una política que venimos trabajando desde hace seis años de tratar de usar menos el vehículo y meternos a la parte de otro tipo de movilidad” — Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.