Ayuntamiento de Tlajomulco niega crisis de agua, aunque falta suministro en varias colonias

Aunque hay varias colonias que denuncian desabasto de agua en el municipio, el ayuntamiento de Tlajomulco niega una crisis de suministro. Reconocen las autoridades que prevalece la sobreexplotación de mantos subterráneos, pero que se están llevando a cabo obras para mitigar la situación; también se adelantó que seguirán los operativos para sancionar los desperdicios de agua.

Durante Semana Santa se realizó un polémico operativo para sancionar a personas que malgastaran agua, lo que incluyó sanciones a personas que colocaron alberquitas para que los niños se bañaran en calles o cocheras.

Tlajomulco cuenta con su propia red de suministro, que durante la temporada de estiaje y por su elevada dependencia de pozo y mantos freáticos, baja drásticamente la cantidad de agua para la población.

“Tlajomulco no tiene una crisis de agua, ni en el estiaje pasado ni este tenemos una crisis de agua. Justamente por eso hemos implementado programas de cuidado del agua porque cada día nos cuesta más dinero y por supuesto ir más profundo para extraer el agua de Tlajomulco, desde luego también nos cuesta más dinero potabilizarla. Es por ello que es importante generar la conciencia del cuidado de agua”, mencionó el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora.

Colonias como Real del Valle, Jardines del Edén, Los Cantaros, Villas de Santa Cruz del Valle, entre otras, reportan desabasto de agua. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El edil señaló que la mayor parte del agua que consume el municipio procede de mantos freáticos y sólo 135 litros por segundo de un acuerdo que se tiene con el Sistema Intermunicipal de los Servicios e Agua potable y Alcantarillado (SIAPA) que es agua procedente del tratamiento de Las Pintas.

Adelantó el edil que invertirán 100 millones de pesos para invertirlos en la planta potabilizadora de El Zapote para llegar a 300 litros por segundo y avanzar en otros proyectos de distribución de agua que estarían listos para mediados del próximo año.

Acaparamiento de algunos particulares

Zamora reconoció que junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debe de haber un esfuerzo para mejorar una mejor distribución del agua, luego que un estudio desarrollado por el Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) señaló que algunas empresas reciben mayor dotación que gran parte de la población de Tlajomulco.

“Prácticamente el 5% de la población, no es que no tengan agua, sino que la tiene dosificada pero tenemos programas para que a la gente no la falte agua”, agregó el edil.

Advirtió Zamora que seguirán los operativos para sancionar a quienes hagan mal uso del agua en el municipio. “Vamos a mantenerlo, a pesar del regreso del temporal de lluvias vamos a continuar con las campañas del cuidado del agua para poder nosotros seguir avanzando en la inversión que estamos haciendo, un esfuerzo para la inversión más grande en la historia del municipio en materia de agua”, concluyó el edil.