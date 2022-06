Universidad de Guadalajara retoma uso del cubrebocas ante aumento de contagios

La Universidad de Guadalajara (UdeG) retomó desde este miércoles el uso de cubrebocas pues afirman existe un incremento de contagios de Covid-19 en Jalisco.

Muchos estudiantes desconocían que se iba a retomar esta medida en los planteles universitarios y preparatorias, pero no hubo prórrogas a la aplicación de esta medida. La casa de estudios presentó a la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco una carta para informar que se retomaría la medida del uso del cubrebocas e incluso recomendaron que se extienda más allá del transporte público o las instituciones sanitarias

El gobernador Enrique Alfaro, afirmó que el incremento de casos de Covid-19 en los últimos días no amerita que se tengan que implementar nuevas medidas sanitarias.

“En este momento no hay necesidad de modificar ninguna medida. Aunque hay un ligero incremento en el número de casos, estamos monitoreando, no tenemos un impacto importante en el tema de hospitalizaciones. Vamos a mantener las medidas que están hoy vigentes hasta nuevo aviso, no hay ningún cambio (...) Respetamos lo que haga cada institución académica en este Estado”, agregó el Gobernador sobre la decisión de la Universidad de Guadalajara de retomar el uso del cubrebocas en sus sedes.

#ComunicadoUdeG Debido al incremento de contagios de #Covid19 en Jalisco, y con la recomendación de la Sala de Situación en Salud de la @udg_oficial, a partir del 8 de junio de 2022 el uso de cubrebocas será obligatorio en todas las instalaciones de la #RedUdeG. pic.twitter.com/jsTZ9u7Wi1 — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) June 8, 2022

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) también decidió retomar el uso del cubrebocas.

“Cada institución tiene el derecho y la determinación de establecer medidas adicionales, lo que el Gobierno de Jalisco establece son medidas mínimas”, agregó el gobernador Alfaro en una entrevista.

El pasado 15 de mayo la Mesa de Salud del Gobierno del Estado tomó la determinación de eliminar el uso obligatorio del cubrebocas, sin embargo se ha incrementado hasta en 30% la cantidad de contagios en la entidad. Las autoridades estatales afirman que a pesar del incremento, esto no ha derivado en un alza de fatalidades u hospitalizaciones.