Marcelo Ebrard se destapa en Jalisco y buscará la presidencia en 2024

Durante su visita a Jalisco para participar en el Encuentro de Diputados locales y Regidores, Marcelo Ebrard confirmó su aspiración por buscar la presidencia de México en la elección del 2024 representando a Morena.

“A mí el presidente López Obrador ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. No es un evento para decir lo que todos sabemos”, dijo durante el evento en Expo Guadalajara.

Gracias por la invitación a Guadalajara a dialogar con autoridades locales de Morena!!! pic.twitter.com/LZB9BriqNb — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2022

El canciller afirmó que encabeza las encuestas de preferencia electoral, pero pidió que le apoyen para ganar la encuesta final que definirá al candidato de Morena en 2024.

Desde su llegada a la Expo Guadalajara, los asistentes lanzaron consignas y gritos afirmando que el sería el próximo presidente de México.

Aunque el tema era político, finalmente todo pasó a segundo plano con el anuncio de Ebrard. (Fernando Carranza/Fernando Carranza)

Sobre su relación con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, senador de la República, mencionó que será necesario llevar a cabo un proceso de encuestas para definir quién será el representante de Morena para la elección presidencia.

“Vamos a caminar, vamos a recorrer toda la República Mexicana, todos los estados van a escuchar, como estamos escuchando hoy, los puntos, las propuestas, y después proponer y decir qué pensamos y por qué sobre el futuro”, dijo Monreal.

El evento en la Expo reunió a alrededor de 800 militantes y simpatizantes de Morena. Ebrard señaló que Martha Mícher Camarena, senadora por Guanajuato, será responsable de la coordinación de sus giras en el país.