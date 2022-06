Con un mural en el Centro tapatío, recuerdan a las víctimas de desaparición en Jalisco

Familiares de personas desaparecidas pintaron un mural en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la avenida La Paz en el Centro de Guadalajara para recordar a las víctimas cuyo paradero se desconoce.

Las organizaciones solicitan que la autoridad vigile y cuide este mural luego que el colocado en la avenida Federalismo hace un año fue vandalizado. El muro cita la frase “Hasta encontrarlos” y a un costado se colocaron los nombres de personas desaparecidas.

Originalmente las organizaciones plantearon que este mural estuviera en el cruce de la avenida Niños Héroes y la calle Manzano pero se trata de un predio particular y por ello optaron por migrarlo a la nueva sede donde contaron con el respaldo del ayuntamiento de Guadalajara.

Esperanza Chávez, coordinadora del colectivo Por Amor a Ellxs señala que este mural busca evidenciar la lucha de los familiares de los desaparecidos y se dijo feliz por la localización recientemente de Gibrán “N” un joven que se encontraba desaparecido.

El organismo Por Amor a Ellxs son los promotores de la instalación de este mural. (FOTO: Héctor Escamilla Ramírez)

“Casi la mayoría de las familias que pertenecemos a este colectivo somos de larga data. Somos del 2018 hacia atrás, pero hemos trabajado mucho para que no les pase a las personas que últimamente tienen a su familiar desaparecido. Hemos trabajado, porque cuando a nosotros nos pasó no existía una Fiscalía de Desaparecidos, no existía una Comisión de Búsqueda. En ese sentido trabajamos para que a quienes les está sucediendo ahorita, no pasen todo lo que nosotros pasamos en ese momento y los puedan localizar más rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros nos sucedió, teníamos que esperar 72 horas; todavía están las mismas prácticas, pero entre las primeras cinco horas o 24 horas son las primordiales. Si en esas horas te mueves, lo puedes localizar. Y a este chico, pues qué bueno que se localizó, gracias a Dios”, explicó la reconocida activista.

Piden el retorno de dos funcionarios

Explicó la activista que en este momento piden que sean reinstalados en sus puestos dos empleadas de la Comisión de Búsqueda que se convirtieron en importantes aliados.

“Nosotros también estamos peleando que regresen a su trabajo dos personas que trabajan en la Comisión, que han hecho muy buenas prácticas para ayudarnos a buscar a nuestros familiares. Que regresen a su puesto de origen, donde ellos ya tienen tres años trabajando ahí y ahorita los cambiaron de puesto. No se vale, no queremos que sea igual que la Fiscalía donde nos cambian cada que se les ofrece a las personas que nos apoyan”.

Mural para que no se olvide

Alan Eloy desapreció desde el 8 de agosto de 2017 y sus familiares no han dejado de buscarlo a pesar que las autoridades no les informan de avances. Para su familiar, este mural es un recordatorio de su lucha:

Érika Berenice Cueto Vázquez desapareció en 2014 entre los límites de Jalisco y Nayarit, su padre no ha dejado de buscarla. Para él, mucha gente no entiende la gravedad

“Es una representación, es un homenaje a nuestros desaparecidos que pronto van a aparecer, pero que la gente sepa que aquí están, están presente en nuestras vidas y que no se les olvida y que hasta encontrarlos es que vamos a parar”.

“¿Que simboliza? Pues que toda la gente se entere que las personas están desapareciendo. Mucha gente cree que todo es un juego. O sea, siguen muy descreídos. No creen que lo que está pasando es verdad. Uno lo creyó en algún tiempo y ya nos pasó. Y esto es ahora, pues estamos buscando, ya tenemos siete años buscándola”.