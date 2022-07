Suma otro capítulo la controversia por el arrendamiento de patrullas en Guadalajara: denuncian nuevo incumplimiento

El arrendamiento de patrullas en el ayuntamiento de Guadalajara sigue generando polémica. Regidores de Morena acusan que se venció de nuevo el plazo otorgado a la empresa Integradora de Apoyo Municipal SA de CV para entregar las 763 unidades que estaban comprometidas al municipio. El ayuntamiento por su parte aseguró que los vehículos sí fueron entregados a tiempo, pero se encuentran en trámite administrativo y por ello es que serán presentados hasta el próximo 11 de julio.

El arrendamiento de patrullas, por el que se pagarán 792 millones de pesos, ha estado envuelto en controversia desde que se dio a conocer el fallo en diciembre del año pasado e incluso se judicializó el proceso, bajo el argumento que se trataba de una adquisición a sobreprecio. Ahora el asunto versa en que a pesar de los incumplimientos de la empresa ganadora, se le sigue dando tolerancia.

Acusa Morena incumplimiento del contrato

El grupo edilicio de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara denunció que el contrato del ayuntamiento con la empresa ha sido incumplido de manera sistemática y por ello pidieron la rescisión del contrato y sanciones.

El contrato entre el ayuntamiento y la arrendadora data del 24 de diciembre de 2021 por 792 millones de pesos. A decir de la regidora Mariana Fernández el municipio eligió a la empresa más cara con la justificación de que sería la más eficiente en la entrega ya que supuestamente ya contaba con el parque vehicular y accesorios adquiridos.

Sin embargo, para el 30 de marzo, la empresa sólo había entregado 277 de los 763 unidades comprometidas al municipio. Aunque eso era motivo suficiente para rescindir el contrato, el Comité de Adquisiciones autorizó darles una prórroga hasta el 30 de junio, pero a decir de los regidores de Morena, para este 30 de junio no se entregaron las 486 unidades faltantes.

“Los contratos celebrados podrán rescindirse administrativamente en el caso de incumplimiento por parte de los proveedores, previa aplicación de las penas convencionales correspondientes hasta por el monto de la garantía de incumplimiento (...) El compromiso pasó para el 30 de junio y ¿qué creen? Llegó julio y no entregaron las patrullas. Recorrí la ciudad en espera de algún evento de entrega y recepción, acudí a las instalaciones de la Comisaría y no están, no las entregaron. Los cascos han sido entregados en su totalidad, sin embargo, no nos han dicho que ha pasado con los 340 tenis que también se compraron”, explicó la regidora.

Los vehículos son 290 camionetas patrulla, 100 motocicletas, 300 bicicletas, vehículos eléctricos, segways, entre otros.

La regidora Mariana Fernández ha sido de las voces más críticas con el proceso de arrendamiento que afirman, ha tenido múltiples anomalías. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El ayuntamiento dice que sí llegaron las unidades

El ayuntamiento de Guadalajara asegura que el total de las unidades fueron recibidas el 30 de junio cuando se venció el plazo.

“Actualmente se encuentran en proceso los trámites administrativos, para que las unidades sean incorporadas a la brevedad a las tareas de patrullaje por las calles de la ciudad”, afirmó el municipio por medio de un comunicado.

Se aseguró que el lunes 11 de julio se realizará la presentación formal de los vehículos arrendados, los cuales tienen seguro de cobertura amplia, mantenimiento preventivo y correctivo, sistema de GPS, atención de contingencias 24/7, pago de impuestos y derechos vehiculares durante el tiempo que dure la cobertura del contrato de arrendamiento.

Procedimiento polémico desde el inicio

Cuando se lanzó el concurso para el arrendamiento de patrullas, la empresa Solar Autorentas se inconformó y acusaron que la licitación estaba dirigida para que la ganara una empresa. Entre las anomalías mencionan que se recortó el tiempo de presentación de propuestas, fue la Tesorería y no la Comisaría la que hace el requerimiento del arrendamiento y afirman que la propuesta ganadora excede hasta por 300 millones la de otros competidores que terminaron descalificados por falta de solvencia o no cumplir especificaciones técnicas.

La empresa recurrió a la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo titular, el magistrado Armando García Estrada, emitió una suspensión del proceso que se notificó al ayuntamiento el pasado 16 de diciembre.

El Comité de Adquisiciones de Guadalajara de todas maneras llevó a cabo la sesión donde emitió el fallo para el arrendamiento de las unidades, el 21 de diciembre de 2021, donde la ganadora fue la empresa Integradora de Apoyo Municipal SA de CV. El arrendamiento era un contrato de 30 meses del 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.

El Ayuntamiento de Guadalajara defendió la legalidad en el fallo para arrendar 290 patrullas para el municipio, al afirmar que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa revocó dos días después (18 de diciembre) la suspensión otorgada por la Cuarta Sala para que la adjudicación se pudiera llevar a cabo. La Sala Superior consideró que por tratarse de un tema de seguridad pública, la sesión del Comité de Adquisiciones podía efectuarse .

El procedimiento has estado envuelto en controversia por acusaciones que fue una adjudicación a sobreprecio. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Fue hasta el mes de enero que al tema se sumaron los regidores de Morena, quienes denunciaron irregularidades en el proceso al señalar que los costos del arrendamiento eran muy elevados y que el proceso de adjudicación a tres años tuvo anomalías.

Esto desató una guerra de declaraciones entre el coordinador de los regidores de Morena, Carlos Lomelí Bolaños y el presidente municipal Pablo Lemus, donde incluso hubo señalamientos de extorsión y otras acusaciones.

En febrero el juzgado Decimonoveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo se determinó que no hubo desacato de la medida cautelar concedida por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa para que se suspendiera la convocatoria y la adjudicación.

El municipio señaló que en su demanda de amparo, Solar Autorentas nunca informó al juez federal que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (ente superior a la sala unitaria) ya había intervenido en el asunto, y que esta omisión de información también podría considerarse un delito.

La Contraloría Ciudadana no halló fallas en la licitación

La Contraloría Ciudadana informó el mes pasado que este arrendamiento no presentó irregularidades. El órgano interno de control determinó que no se encontró evidencia de actos u omisiones que incurrieran en faltas administrativas, así como posible conflicto de intereses en cuanto a la empresa que fue adjudicada al arrendamiento de patrullas para la Policía de Guadalajara.

Además, la Contraloría determinó que fueron y actualmente están publicadas la convocatoria, bases para la licitación, anexo técnico, acta de la junta de aclaraciones, el acta de apertura, el fallo de adjudicación, acta de la sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones y el contrato de arrendamiento y los anexos; es decir, la propuesta técnica y económica del proceso.

Del mismo modo, el municipio aseguró que la Contraloría Ciudadana realiza ya una auditoría al cumplimiento del contrato de arrendamiento de patrullas y vehículos y que de encontrarse fallas en este tema, entonces se emitirán las sanciones correspondientes.