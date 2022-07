Ser mujer y científica no es una labor sencilla, afirma Katya Echazarreta, primera mexicana en el espacio

Para llegar al espacio, Katya Echazarreta primero tuvo que enfrentar grandes retos en tierra.

Esta mañana el Congreso del Estado de Jalisco rindió homenaje a la ingeniera electrónica y científica quien se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Sin embargo, durante su discurso, destacó los retos en materia de género y raciales que tuvo que confrontar para alcanzar uno de sus mayores sueños.

La científica nacida a Guadalajara y quien migró a los siete años a California, reiteró la relevancia de que las mujeres no desistan en empoderarse y sigan adelante a pesar de las adversidades. Echazarreta mencionó que muchos hombres aún no se percatan que el piso no es parejo para las mujeres en muchas áreas de la vida cotidiana.

This is the face of a woman who kept a promise she made at 7 years old.



Esta es una mujer que cumplió una promesa que hizo a los 7 años.

“Y la realidad es que lo más difícil que he vivido durante toda mi carrera ha sido algo que no puedo controlar: soy mujer, soy latina, quería ser ingeniera y quería ir al espacio. Y desafortunadamente para muchas personas todavía no ven esas metas y esos sueños como algo para mujeres”.

Echazarreta mencionó que durante años tuvo que enfrentar varios obstáculos por su condición de mujer y como migrante en los Estados Unidos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Durante su discurso la científica platicó su experiencia en el espacio y emitió un mensaje importante sobre el cuidado del planeta.

“Yo sabía que habían aplicado siete mil personas de más de 100 países, así que pensé pues tal vez quedan mil, tal vez 500, tal vez 100. Y yo nunca me emociono hasta que ya tenga la oferta aquí en frente. Así que durante esa primera llamada fue cuando me dijeron que había sido seleccionada como finalista entre cinco personas. Y cuando te dicen eso, no estabas esperando absolutamente nada”. — Katya Echazarreta, científica mexicana

“Yo he vivido todo eso, yo he vivido que personas me digan que eso no es para mí, que mi familia me diga que eso no es para mí, que profesores me digan en frente de todo el salón, que yo no debería estar ahí, que le estaba robando un lugar a un hombre que lo merecía”, agregó Katya.

La ingeniera reconoció que en más de una ocasión en la universidad estuvo a punto de tirar la toalla e incluso le dijo a sus papás que dejaría la carrera ante tantas adversidades. La única respuesta que recibió de sus padres fue que estaba loca y se fuera a su cuarto a seguir estudiando.

Mencionó que el apoyo que los niños reciben de sus padres es esencial, pero no solamente llevando a los niños a los museos o a clases especiales, sino apoyarlos de manera incondicional.

“Una de las primeras palabras que escribí durante el entrenamiento para esta misión fueron: ‘yo estoy aquí porque yo supe que llegaría’. Eso es lo importante, que no nada más tienes que creer en ti, no, nada más tienes que intentar, tienes que saber que vas a llegar y eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Eso es una de las cosas más importantes, pero no llegas ahí solito. Es importante tener personas a tu alrededor que te ayuden al principio, porque claro que es difícil llegar. Y es gracias a eso que yo pude hacer todo lo que hice, porque cuantas personas me dijeron que no, cuántas personas me dijeron que no era para mí, que no iba a poder”, expresó la científica.