Cruzada en Guadalajara contra mal estacionados: definen en qué casos colocarán inmovilizadores

Tras el anuncio que el ayuntamiento de Guadalajara comenzará a utilizar inmovilizadores de vehículos para sancionar automovilistas mal estacionados, se presentó una iniciativa que especifica en cuáles casos sí se usarán estos equipamientos.

El uso de estos dispositivos genera reacciones contrastantes en la ciudad: mientras hay quienes apoyan la medida para frenar los malos hábitos de algunos conductores, otros temen que sea una medida recaudatoria y que a la larga inspectores de movilidad cometan atropellos, como ocurre en algunas zonas de la ciudad con el tema de los parquímetros virtuales.

La iniciativa aún falta que sea discutida en comisiones y aprobada por el pleno, pero por lo pronto, incluye, además de la colocación de los inmovilizadores, sanciones económicas a los transgresores de los reglamentos.

Guadalajara ha tenido malas experiencias con los inmovilizadores. En 2008, durante la administración de Alfonso Petersen Farah, comenzaron a usarse estos equipos en la zona de Centro Magno y fue una política enfocada sólo a vehículos foráneos. El objetivo era que estos automotores con placas de otros estados fueran forzados a pagar sus multas viales, pues al no estar empadronados en el registro estatal, evadían las sanciones. Finalmente, la medida fue revertida luego de implicar violaciones a Derechos Humanos, inconstitucional y reportarse abusos de agentes.

La propuesta en comisiones

El tema se encuentra en revisión por los regidores. La iniciativa fue presentada por el emecista Luis Cisneros y presenta dos escenarios: la colocación inmediata o colocación a reincidentes. La reforma sería a los artículos 72 y 73 del Reglamento de Estacionamientos.

La colocación inmediata sería para aquellos automovilistas sorprendidos bloqueando espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, rampas, salidas de emergencia, ciclovías, camellones, andadores peatonales, áreas de servidumbre, ciclopuertos, intersecciones de calles, pasos peatonales, líneas de alto o las llamadas cajabicis.

El segundo esquema de aplicación es para quienes no paguen los parquímetros virtuales. En este modo se hace una acotación, pues sólo es si hay reincidencia, es decir, que la persona haya sido multada por no pagar su tarifa de estacionamiento y a pesar de ello, no mueve su automotor del espacio regulado o se niega a pagar la multa.

Además de la colocación del inmovilizador, se aplicará una sanción económica al infractor. (Edgar Omar Gonzalez Lopez/FOTO: Publimetro Guadalajara)

También se aplicará el inmovilizador a quienes ocupen dos o más cajones de estacionamiento, se estacionen en batería cuando sea marcado como cordón o si se bloquean cocheras.

Adicional al uso del dispositivo, se aplicará la multa: “”Se está estableciendo de 424 pesos hasta cuatro mil pesos dependiendo del grado de gravedad de la infracción”, mencionó Cisneros, destacando que la mayor falta sería cuando se afecte a personas con discapacidad.

“Estas multas prevén un descuento que pudiera ser de hasta 70% en caso de que las personas soliciten y acrediten el cumplimiento de un curso de sensibilización y concientización”, agregó el funcionario.

Voces en contra en el cabildo

El tema aún no pasa a ser discutido a comisiones, pero ya hay voces que se oponen a las multas que se aplicarán, por ejemplo la regidora de Morena, Candelaria Ochoa:

“Es sangrar más a los contribuyentes. Yo propondría en todo caso una multa y el curso, pero no el inmovilizador. Me parece que hoy lo que tenemos que garantizar es que la gente cumpla no con sanciones como cuatro mil pesos, porque efectivamente sería solamente una multa recaudatoria”, concluyó la edil.