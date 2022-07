Policías municipales de Jalisco: elementos con poco apoyo, tanto en la vida como en la muerte

Aunque desde hace dos años se emitió una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para dignificar el empleo de los policías y crear un fondo para que en caso de fallecimiento no se deje en el abandono a los hijos y otros familiares, todo ha quedado en buenas intenciones.

Ejemplo de ello es que el 23 de junio, se registró una balacera en el municipio de El Salto que dejó saldo de cuatro elementos fallecidos. Los oficiales no contaban con seguro de vida y otras prestaciones, por lo que el municipio se comprometió a ayudar a los deudos, pero hasta el momento sólo les han dado 37 mil pesos de liquidación. El Salto ha informado que hasta el próximo año, tras el pago de deudas, logrará tener recursos para dar más prestaciones a sus oficiales: no cuentan ni siquiera con afiliación al seguro social.

En lo que va de 2022, se han registrado 18 policías asesinados en activo; en 2021 se reportaron 25 en total; 22 en 2020; 29 en 2019 y 25 en el 2018. La mayoría de elementos pertenecen a corporaciones municipales.

No cuentan con prestaciones

En 2020 la CEDHJ emitió una recomendación donde se buscaba dignificar el trabajo de los elementos policiacos en la entidad. Un estudio revelaba que la mayoría de las corporaciones municipales no cuentan con las prestaciones básicas que marca la ley, ni siquiera forman parte de un sistema de seguridad social.

Sumando la Policía Estatal y 81 de 125 municipios que contestaron el cuestionario, la CEDHJ dio a conocer las carencias con las que cuentan la mayoría de las corporaciones: no todos los elementos policiales del Estado, así como de los municipios, cuentan con seguridad social y con afiliación al Ipejal; sólo algunos tienen prestaciones con guardería, riesgo de trabajo, jubilación por vejez y pensión en sus diversas modalidades; alrededor del 70% de las corporaciones no les ofrecen un seguro de vida a los elementos; no en todos los municipios se otorga el permiso por paternidad; el equipamiento con que cuentan es escaso y está en malas condiciones; los chalecos antibalas, en la mayoría de los municipios, se encuentra caducos y no existe servicio profesional de carrera policial.

Pocas corporaciones tienen apoyos a los familiares de los elementos fallecidos, como becas y primas de seguros de vida. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

En octubre de 2019, el Senado de la República emitió un exhorto a los estados de la República y el gobierno federal mismo, para conformar un fondo de atención o de orfandad para los familiares de policías caídos. Dicho exhorto también fue dirigido a los estados, pero en pocos se atendió este concepto.

Aunque se han impulsado legislaciones para crear este fondo de apoyo y obligar a los municipios para mejorar las condiciones de los uniformados, temas presupuestales y de finanzas públicas han impedido este objetivo.

Buscan la conformación de fondo de apoyo

La fracción del PRI en el Congreso del Estado realizó en la pasada sesión la presentación de una iniciativa con la cual se pretende crear dicho fondo de apoyo para los hijos y familias de policías municipales fallecidos en cumplimiento del deber. Se enfocaría en los elementos municipales, porque es donde más carencias enfrentan los uniformados. La legisladora acusó que en el pasado han fracaso los esfuerzos para crear un fondo de apoyo a los elementos policiacos:

“La dignificación de las condiciones laborales de las y los policías de Jalisco. Entre los puntos se destaca la consideración para la creación de este fondo estatal para familiares y dependientes económicos de estos elementos que pierden la vida”, mencionó la diputada Verónica Flores del tricolor.

La propuesta ya se discute en comisiones del Legislativo. La propuesta menciona que se debe revisar cada caso para reconocer si en efecto el elemento fallecido fue en el cumplimiento de su deber.