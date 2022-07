Diputados de Jalisco pierden round: se les atora elección para la presidencia del Instituto de Transparencia

Un Juzgado de Distrito en materia de amparo entregó una suspensión definitiva a Natalia Mendoza Servín, una de las 20 aspirantes a la presidencia del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco (ITEI) donde se frena la convocatoria para elegir a la titular de este organismo.

Mendoza, quien actualmente se desempeña como comisionada suplente de este organismo y fue titular de transparencia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se inconformó ante un juez porque en la primera convocatoria, donde ella fue la mejor evaluada, fue declarada como desierta, negándole su derecho a ser electa presidenta. Se lanzó una segunda convocatoria y se crearon lineamientos de selección que no aparecen en la ley, lo que también fueron motivo para querellarse.

Se concede suspensión definitiva en el Amparo que presentó Natalia para el nombramiento de la presidenta del @ITEIJal Ahora a esperar la audiencia constitucional el primero de agosto. Pero con esto es casi un hecho que se repite convocatoria. Veremos. pic.twitter.com/mGbjxPWvz0 — Guadalupe Plascencia (@Gu4d1) July 19, 2022

La suspensión definitiva ratifica la provisional e impide que se continúe con el proceso de selección de la presidenta del ITEI hasta que un juez no resuelva el amparo en lo principal, es decir, que dicte su sentencia. El juez consideró que hay elementos para pensar que fueron violadas las garantías constitucionales de Natalia Mendoza

Aunque originalmente la convocatoria señalaba que la elección del ITEI tendría que darse a más tarde el 22 de julio, ahora deberán esperar a la audiencia constitucional el 1 de agosto y se resolverá si se repite el proceso o sigue su marcha.

Natalia Mendoza acusa que los diputados lanzaron una segunda convocatoria sin respetar su derecho a que fue la mejor evaluada de la primera convocatoria y que pese a aprobar el examen, se declaró desierto el ejercicio. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“El Congreso del Estado no puede elegir hasta que después de la audiencia constitucional que será el 1 de agosto, dilucidemos si efectivamente la segunda convocatoria tiene visos de ilegalidad o no y si efectivamente se salvaguardan los derechos de la única competidora que en cinco ocasiones ha sacado la calificación suficiente para aprobar el examen”, mencionó la diputada Mara Robles de Hagamos.

Espero que la suspensión sirva para que mis compañeros legisladores recapaciten sobre su actuar y la responsabilidad que tienen de hacer su trabajo apegándose a derecho, transparencia y legitimidad. Seguiremos defendiendo al #ITEI de desaseo en los procesos e intereses políticos. — Mara Robles (@MaraRoblesV) July 19, 2022

En la primera convocatoria se aplicó un examen escrito donde sólo una de 18 aspirantes pasaron (Natalia Mendoza fue la ganadora). Los diputados entonces lanzaron una segunda convocatoria donde 23 aspirantes se registraron, pero dos declinaron y una no acudió a las evaluaciones. En dicha segunda convocatoria además del examen oral, los diputados se inventaron la presentación de un ensayo y una entrevista, pues no aparecen dentro de lo que marca la ley. Con estas nuevas ponderación, 11 aspirantes pasaron las pruebas.

Pese a conflictos, no se lanzará nueva convocatoria

A pesar de estos problemas legales que enfrenta el proceso y que lo han pedido organismos de la sociedad civil y universidades, los diputados advierten que no darán marcha atrás al proceso de elección dentro del ITEI:

“Somos una autoridad responsable que debemos responder a un mandato judicial, en este caso recordamos que la suspensión surten efecto desde el momento en que se emiten, no desde que tenemos conocimiento, por tanto tenemos que ser responsables y cumplir a cabalidad , para todo el proceso, detener todo el proceso”, reconoció el diputado José María Martínez, presidente de la bancada de Morena en el Legislativo., quien de antemano señala que el proceso sí está atorado.

Martínez menciona que esperarán hasta sentencia para definir si se repone el proceso desde cero: “Lo que tenemos que hacer primero es agotar todo el procedimiento que está abierto , a partir del ejercicio del derecho que ha hecho una de las participantes y sobre eso ir viendo cómo se van haciendo las etapas”.

El diputado Quirino Velázquez, presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano concuerda: “No, no, no, la convocatoria sí sólo sí se echaría abajo si la propia autoridad competente nos lo pide y no un grupo político por alguna presión”, expresó.

Tanto los legisladores de Morena como de Movimiento Ciudadano acusan que el partido Hagamos, vinculado al grupo político de la Universidad de Guadalajara, ha tratado de imponer a Natalia Mendoza como su candidata en el proceso para la elección del ITEI.