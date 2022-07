Coyotes acechan a incautos alrededor del consulado de Estados Unidos en Guadalajara

Con el relajamiento de la pandemia y la regularización de trámites para la expedición de visas, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara trabaja a tope y recibe cientos de visitantes diariamente en sus oficinas ubicadas en el cruce de avenida Unión y La Paz en la colonia Americana.

Pero junto al incremento de usuarios, los alrededores de las instalaciones también se plagaron de “coyotes”, personas quienes mediante el engaño de agilizar trámites u obtener documentos, estafan a las personas, despojándoles de fuertes sumas de dinero.

Se ha detectado que estos coyotes incluso usan prendas que emulan las de personal del consulado, tienen parches con escudos de Estados Unidos y portan gafetes. Se acercan con la gente y les ofrecen apoyo en sus trámites de visado, con la condición de que les acompañen a pequeños locales condicionados como oficinas ubicados a pocas cuadras y ahí, con estafas y mentiras, les van despojando de su dinero, cobrándoles por trámites o papelería que es gratuita.

“Se me olvidó un papel y ellos me decían que me los sacaban en 400 pesos, cada uno, el del esposo y el mío, entonces le dije ¡no!, entonces me dicen: ‘présteme entonces su correo electrónico” ¡que no! Y yo fui al otro lado y nada más pagué 50 pesos, pero son bien ratas”. Y a una señora la llevaron para allá y le quitaron creo 800 pesos”, expresó una asistente que salió bien librada de estos timadores.

Esta mañana había varios “coyotes” en el sitio pero se retiraron ante el arribo de los policías. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Adultos mayores y migrantes que desconocen la dinámica del CAS son las principales víctimas de estos coyotes. Se han reportado casos de personas que fueron despojadas de hasta cinco mil dólares en trámites gratuitos o de bajo costo.

Operativo contra los “gestores”

A principios de julio de 2021, autoridades municipales llevaron a cabo un operativo que derivó en la detención de varios apartalugares y la clausura de dos locales que eran usados como despachos para “coyotes”, pero no se efectuaron detenciones de estos falsos gestores.

Las autoridades municipales informaron que retomarán estos operativos para sancionar esta práctica irregular, pero advirtieron que es necesaria la denuncia ciudadana. Se apoyarán de la Dirección de Inspección y Reglamentos para clausurar aquellos negocios que estén operando como despachos.

En un recorrido esta mañana por la zona, se detectó a varios de estos “coyotes” acechando a los visitantes del CAS, sin embargo, cuando llegaron varias unidades se retiraron del sitio a toda prisa.

Se han reportado casos de personas a quienes han despojado de más de cinco mil dólares en trámites que son gratuitos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“La coordinación y la denuncia ciudadana (son importantes). Recalcar que muchas personas afectadas son adultos mayores, jóvenes que inclusive vienen del interior del estado y son afectados en su economía por cobros excesivos que son de manera irregular, indebida cuando los trámites son totalmente gratuitos”, expresó el comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández.

De momento no hay coyotes detenidos. Reconoce el comisario que es difícil atraparlos en flagrancia por lo que se depende de la denuncia ciudadana para poder darle trámite a los casos y judicializarlos. Se les podría configurar el delito de usurpación de funciones, entre otros, pero se precisa la denuncia. “Justamente con que nos digan pues que con engaños la estaban llevando a otro lugar y que le estaban cobrando por hacer un trámite, ahí es donde podríamos nosotros solicitar mando y conducción del Ministerio Público”, agregó el comisario.

El funcionario advirtió que los operativos serán también para el retiro de los apartalugares que han privatizado los alrededores de este espacio.