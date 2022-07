Prisión a Francisco Ayón, mano derecha del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval

Jalisco: en prisión la mano derecha del ex gobernador Aristóteles Sandoval El exalcalde interino de Guadalajara y exsecretario de Educación durante la administración de Aristóteles Sandoval. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El exalcalde interino de Guadalajara y exsecretario de Educación durante la administración de Aristóteles Sandoval, Francisco Ayón, quedará detenido cuando menos hasta el 2 de agosto. Se trata de una medida cautelar después de realizarse la audiencia inicial por presuntas irregularidades mientras se desempeñó como presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL).

Ayón, mano derecha del exgobernador Sandoval, además de ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación, encabezaba el IPEJAL; en una administración donde se denunciaron múltiples irregularidades sobre todo por las inversiones realizadas con el dinero de los trabajadores.

Las inversiones de alto riesgo habrían generado una mella a las finanzas del Instituto que son superiores a los dos mil millones de pesos.

Ayón se quedará detenido en tanto se retoma la audiencia de vinculación a proceso. Lo relacionan con anomalías en el tema de las anomalías de IPEJAL.

La defensa de Francisco Ayón se acogió al término constitucional de 144 horas por lo que la audiencia para determinar su vinculación a proceso será el próximo martes 2 de agosto.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción pidió que mientras tanto, como medida cautelar, se le diera prisión preventiva en tanto se retoma la audiencia de vinculación a proceso. La medida fue concedida por el juez y Ayón quedará recluido.

A Ayón se le acusa de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía Anticorrupción afirmó que no se emitirá más información sobre el caso en tanto no avance la audiencia para no entorpecer el proceso.

Se informó que a Francisco Ayón se le había citado a varias audiencias pero no se había presentado y es por ello que el juez habría tomado la determinación de mantenerlo detenido para evitar una posible evasión.