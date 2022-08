Juez le da seis meses de prisión preventiva a Francisco Ayón, exsecretario de Educación en Jalisco

Concluyó la audiencia y un Juez de Control y Oralidad vinculó a proceso al exsecretario de Educación y exalcalde interino de Guadalajara, Francisco Ayón. El político está acusado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades mientras fue presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL).

Como medida cautelar Ayón estará en prisión preventiva durante seis meses. Ayón se encuentra detenido desde la semana pasada cuando en la audiencia inicial las autoridades judiciales determinaron la prisión preventiva justificada ante el riesgo de una posible evasión.

Esta mañana, a las 9:00 horas se reanudó la audiencia en la que las partes presentaron sus argumentos, y tras cinco horas de escucharlos el juez resolvió la vinculación a proceso.

Se estableció como plazo para el cierre de la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía Anticorrupción el periodo de tres meses, que vence el 1 de noviembre del presente año.

La vinculación de Francisco Ayón se suma a la de otros ocho ex funcionarios integrantes del Comité de Inversiones del IPEJAL quienes fueron vinculados a proceso en audiencias realizadas los días 10 y 30 de junio del presente año.

Del total de nueve vinculados por esta carpeta de investigación, además del ex presidente del Consejo de Administración, también permanecen en prisión preventiva justificada Katia “N”, ex jefa de Administración de Fondos, y Fidel Armando “N”, ex director general del Instituto, aunque este último en modalidad de prisión domiciliaria.

Los malos manejos en el IPEJAL han provocado una crisis que amenazan su sustentabilidad.

Los nueve ex funcionarios son señalados por la colocación de fondos de manera indebida por un monto millonario de recursos del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SEDAR), sin atender las políticas de inversión establecidas. El monto que les han imputado hasta el momento asciende a 259 millones de pesos.

Anomalías con las inversiones en el IPEJAL

Ayón, se afirma, estaría implicado en un desfalcó al Ipejal entre 2012 y 2015, por medio de inversiones que provocaron pérdidas de recursos al organismo.

Entre esos años se detectó que, en sólo dos empresas, el desfalco al organismo asciende a casi dos mil millones de pesos, pero habría otras 24 inversiones que se hicieron en ese mismo periodo que sumaría otros 700 millones de afectación

En 2015 realizaron una inversión a la empresa española Abengoa México, S.A de C.V, que ascendió a 344 millones de pesos. Dicha empresa, de origen español, iba a construir el acueducto El Zapotillo – León, Guanajuato. Al realizarse la suspensión de la obra, la empresa cayó en quiebra y se perdió el dinero de los trabajadores. La otra inversión fue con la empresa Transporte Marítimo Mexicano (TMM) S.A de C.V por mil 626 millones de pesos, inversiones hechas entre 2011, 2012 y 2016 y que nunca se recuperó.

La Contraloría del Estado documentó que las empresas a las que se les metió dinero carecían de planes de acción en caso de tener problemas financieros, no cumplían con las calificaciones mínimas legales e incluso se excedieron los límites de inversión establecidos por la propia ley.

El Comité de Inversiones, donde Ayón formaba parte, presuntamente sabia que las empresas estaban mal y aún así le invirtieron. En el caso de Abengoa, el 11 de agosto de 2015 se le informó al Comité que la Bolsa Mexicana de Valores le dio una mala calificación y a pesar de ello el 12 de noviembre de ese año le inyectaron 70 millones de pesos. Para el 26 de noviembre, dos semanas después, la empresa inició con incumplimientos de pago y se fue a la quiebra.

En el caso de TMM, no contaba con respaldo de ninguna de las tres empresas calificadoras mas importantes como marca la ley (Moodys, Standard and Poor’s y Fitch Ratings) y aun así realizaron inversiones.

Existen de momento 13 denuncias presentadas por el IPEJAL contra las anomalías presentadas en esa administración.