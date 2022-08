Desfalco en empresa inmobiliaria de Jalisco supera los 250 millones de pesos; suman más de 200 afectados

Se elevó a 209 las denuncias presentadas por afectados contra la empresa AJP, acusada de fraude. La mañana de este lunes, los agraviados acudieron a manifestarse a Casa Jalisco y demandaron justicia, además de la recuperación de su dinero.

Hasta el momento las querellas presentadas por las víctimas supera los 250 millones de pesos, según lo informado por los representantes de la Fiscalía.

Entre los afectados habría políticos, empresarios, artistas y deportistas, quienes confiaron en la empresa comandada por Luis Oswaldo Espinoza, quien se quitó la vida el sábado en la tarde para evitar una diligencia de la Fiscalía de Jalisco en su domicilio.

Durante la manifestación de esta mañana en Casa Jalisco, el propio gobernador del Estado, Enrique Alfaro, salió a atender a los quejosos y afirmó que este hecho no quedaría impune:

“Es un tema entre particulares. No es un asunto en el que el Gobierno tenga mayor injerencia, pero queremos ayudar y asesorar en este proceso para, sobre todo, que el trabajo de la Fiscalía pueda ser muy claro, muy puntual, y que la gente pueda tener la información que necesita para tomar las decisiones y los pasos legales que correspondan”, expresó el gobernador Alfaro que salió a atender a los casi 60 quejosos que se expresaron en Casa Jalisco.

Al exterior de casa Jalisco se manifiestan más de 50 personas que fueron defraudados por la empresa Asesores Jurídicos Profesionales. Exigen ser ayudados por el Gobernador @EnriqueAlfaroR y la @FiscaliaJal pic.twitter.com/2BusGGNYYh — Juan Carlos Munguía (@JCMunguiaA92) August 8, 2022

Las autoridades estatales informaron a las víctimas que además de la denuncia penal que ya presentaron deberán también ir por las vías mercantil y civil. La próxima reunión con las autoridades estatales será el próximo domingo, señalaron los representantes de la Fiscalía.

Por su parte el fiscal Luis Joaquín Méndez, que atendió a los manifestantes, señaló que el suicidio de presunto responsable de este fraude no da carpetazo a este proceso y por el contrario se buscarán diversos mecanismos para sancionar a los responsables y tratar de recuperar el dinero.

Las fincas donde operaba la empresa se encuentran aseguradas por la Fiscalía de Jalisco. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Niegan vínculos

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que aunque aparece en varias fotos con Luis Oswaldo Espinoza, empresario que estaría detrás de esta compañía fraudulenta, no existía una relación y no se conocían, sino que fueron tomadas en eventos sociales donde simplemente coincidieron.

A su vez, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, negó también que tuviera alguna relación con el exdirector de AJP, Luis Oswaldo Espinosa. El edil aparece en varias fotografías con el empresario que se quitó la vida el sábado pasado. Señaló que las fotos donde aparece con él fueron circunstanciales:

“Yo al personaje no lo conozco, ni siquiera me he podido aprender su nombre, no tengo absolutamente nada que ver con él y la única vez en mi vida que recuerdo haberlo visto fue en esta cena de la fundación en casa de una presentadora de televisión que vamos lleva las riendas de esa fundación”, expresó Lemus.

En Guadalajara hay alrededor de 75 albergues, pero apenas 25 por ciento de ellos operan de manera regular, reconocieron autoridades tapatías quienes afirman ya iniciaron los operativos para detectar los inmuebles que operan en la clandestinidad.