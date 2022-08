Por tercera vez, diputados de Jalisco batean reforma que aceleraría las donaciones de órganos

Las personas que están en espera de un trasplante de órganos en Jalisco tendrán que seguir aguardando. Con 22 votos de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde se retiró por tercera ocasión el dictamen que reformaría la Ley de Salud que ayudaría a incrementar la cantidad de donadores de órganos en la entidad. Actualmente hay casi seis mil personas esperando por un órgano.

El dictamen ya se encontraba en la orden del día para ser discutido y votado en segunda lectura, pero al final, con la votación en contra, se decidió retirarlo. Fue un duro golpe para varias ONG’s y activistas que se encontraban dentro del salón del pleno.

Los diputados que decidieron posponer la discusión de la reforma argumentaron que no hubo tiempo de hacer revisiones. Las ONG´s y diputados promotores acusan que esta negativa obedece a intereses y revanchas políticas.

“Se siente gacho decirles que nos den tiempo cuando realmente lo que les queda no es tiempo. Y que aquí votamos tantas cosas intrascendentes que bien nos podríamos dar el tiempo ahorita o desde ayer, o desde que se agendó el lunes de haberla analizado y fijar una postura” — Diputado Enrique Velázquez del partido Hagamos, promotor de la iniciativa.

Batean la reforma una y otra vez

La propuesta fue presentada originalmente en 2019 y fue agendada en dos ocasiones para su votación en agosto y septiembre de 2021. En ambas ocasiones la “batearon” al ser retirada de la orden del día.

La reforma establece la posibilidad que todos se conviertan en potenciales donadores de órganos, a menos que exista una manifestación previa, por escrito, que la persona no desea ser donante. La reforma ha estado tres años atorada, a pesar que organismos de la sociedad civil afirman que aceleraría los trasplantes de órganos.

“Que se vote, quien esté contra que diga que lo está y por qué, pero que no la congelen por miedo a la opinión pública, porque por eso la están congelando. Evidentemente cualquier persona que salga a decir que está en contra de la vida, no me importa que los niños y niñas de Jalisco se mueran es una opinión muy fuerte”, señaló Milagros Naveja, de la Asociación Civil Donando Milagros.

En el mes de febrero el Ejecutivo de Jalisco anunció un paquete de reformas para incrementar los trasplantes de órganos en la entidad, pero hasta el momento dichas iniciativas tampoco han prosperado, ni han obtenido trámite en el Legislativo.

trasplantes El IMSS en Nuevo León ha realizado 234 trasplantes de órganos en el primer semestre del 2022 (Foto: cortesía)

Situación de los trasplantes en la entidad

En Jalisco el registro de pacientes en lista de espera (al 31 de julio de 2022) es de 5 mil 881 personas; de ellas:

4 mil 859 esperan un riñón

972 córneas

50 hígado

Este 2022 se han realizado 505 trasplantes de órganos y tejidos:

314 de riñón

25 de hígado

1 de páncreas

1 de corazón

1 de hígado-riñón

93 de córnea

70 de huesos.

De los 505 trasplantes

286 corresponden a donantes vivos

276 de riñón



10 de hígado

219 son de donantes fallecidos

38 riñón, uno páncreas



15 hígado



un corazón



un hígado-riñón



93 córneas



70 huesos

En el 2021 en Jalisco se realizaron 769 trasplantes, del total 447 provenientes de donadores vivos, el resto de donación cadavérica.