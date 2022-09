Autoridades promueven repoblar el Centro tapatío, pero inmobiliarias prefieren rentas de corta estancia

Aunque las autoridades estatales y municipales anunciaron un plan de repoblamiento del Centro Histórico de Guadalajara con la construcción de edificios de lujo alrededor del Parque Morelos, cercanos al complejo de Ciudad Creativa Digital, empresas de bienes raíces encargadas de promover estos espacios no lo hacen con la misma idea que las autoridades.

En publicaciones de redes sociales de las inmobiliarias invitan a la gente de comprar los departamentos para después usarlos para rentas de corta estancia, es decir, que la gente las adquiera con la finalidad de ponerlas a disposición de plataformas de alojamiento como Airbnb o Homeaway.

Por ejemplo, hay una reciente publicación de la empresa promotora Grupo VEQ que cita en su promoción: “Úselo para rentas de corta estancia”.

Promocional publicado por una de las inmobiliarias. (Pablo Ruelas Photography/FOTO: Publimetro Guadalajara)

De este modo, no habría gente viviendo permanentemente en estos departamentos, sino sólo habitantes de paso o de tránsito, muchos de ellos visitantes temporales para el complejo de Ciudad Creativa Digital.

Según el anuncio gubernamental, en dos de los edificios los departamentos serán de 40 a 75 metros cuadrados, mientras que en otro será de 34 a 79 metros cuadrados.

Dichas unidades habitacionales son conocidas como lofts, pequeños cuartos que en el mismo espacio incluyen cocina, sala y habitación y asemejan más a un bungalow que a una vivienda. Los departamentos más grandes serán de máximo dos recámaras.

Según datos del Infonavit y a partir de las normas mexicanas, el mínimo habitable de una vivienda debe ser de 55 metros cuadrados.

Render de uno de los edificios que se instalarán alrededor del Parque Morelos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Las autoridades señalaron que una de las obligaciones de los constructores de dichos edificios, en los polígonos A, B y C del parque, es que sea vivienda asequible que no supere los dos millones de pesos, sin embargo, no son departamentos de grandes dimensiones.

Las autoridades anunciaron que se brindarán dos apoyos a los desarrolladores de vivienda que consisten en incentivos para la exención del pago de licencias municipales por hasta 800 mil pesos, así como 70% de descuento en dicho pago para departamentos que sean de hasta dos millones de pesos.