Vecinos del Parque Metropolitano de Zapopan piden blindarlo como área natural protegida

Tras la determinación del Gobierno de Jalisco de que el evento Calaverandia no se realice en el Parque Metropolitano, vecinos de colonias aledañas hicieron un llamado para que se legisle y que este espacio público no se utilice de nuevo para intereses privados. Solicitan se declare como Área Natural Protegida.

Acusan que si bien se retiró este evento temático y se regresó a sus instalaciones originales en el Parque Ávila Camacho, hay secuelas en el área verde: en algunas zonas se erosionó el pasto e incluso se construyó un camino de chapopote que no se retiró. Dicha afectación se reporta en la zona conocida como Jacarandas a la mitad del pulmón citadino.

Información relacionada: Habitantes de Zapopan en pie de lucha para evitar que el Parque Metropolitano se use para evento privado

En rueda de prensa, vecinos del Parque Metropolitano hicieron el llamado para que legisladores generen los mecanismos y los candados para evitar que se siga usando con intereses privados y no ocurran nuevos incidentes como en las últimas semanas con el anuncio de Calaverandia.

Esta mañana comenzó el retiro de las estructuras que ya habían sido instaladas por Calaverandia (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“Que se emita un decreto donde se protege y se establecen los lineamientos específicos y estrictos de cómo se pueden realizar aquí actividades educativas, recreativas, de ocio y shalalá. (…) Porque la Ley de Equilibrio Ecológico así lo establece, que los ciudadanos podemos solicitar al gobernador que sea declarada área natural protegida el Parque Metropolitano”, señaló Jonathan Orozco, uno de los promotores del proyecto.

Los vecinos de Arcos de Guadalupe y alrededores afirman no tener problemas con las carreras atléticas u otras actividades que ocurren en el parque, pues existe la infraestructura para dichos eventos, pero no que se manipule el área verde para actividades de alto impacto medioambiental.

Este miércoles comenzó el desmonte de las estructuras que ya habían sido colocadas para el festival Calaverandia. Por medio de sus redes sociales la empresa Alteacorp informó que los boletos que hayan sido adquiridos para el Metropolitano serán válidos para la nueva fecha que se realice en el parque Ávila Camacho.