Tapatíos piden alerta sísmica: científicos analizan si es la opción más viable

Luego que en redes sociales personas han solicitado la implementación de un sistema de alerta sísmica para la ciudad de Guadalajara, emulando a la que existe en la capital del país, especialistas consideran que si bien es factible la instalación de un equipamiento de este tipo, por diversos factores no sería lo más efectivo.

El asunto incluso ya es usado con fines políticos: la diputada de Futuro, Mara Robles y la morenista Yussara Canales, señalaron que presentarán sendos acuerdos legislativos para solicitar que se desarrolle un sistema de alertamiento sísmico para la ciudad.

El tema no es nuevo y ha sido puesto en la agenda en varias ocasiones, sin embargo los especialistas señalan que por las condiciones geográficas, la instalación de un equipamiento de este tipo no es lo más factible.

A decir de académicos de la Universidad de Guadalajara, si bien un sistema de alertamiento podría ser usado para los fenómenos sísmicos originados en la costa, a diferencia de la Ciudad de México, el tiempo de alerta para Guadalajara sería poco. Mientras que en Ciudad de México un fenómeno podría dar hasta minuto y medio antes que lleguen las ondas sísmicas primarias, en Guadalajara sólo serían de 20 a 30 segundos. Esto incluso sería riesgoso para el desalojo de personas, quienes serían alcanzadas por el sismo en el momento de los desalojos.

7 kilómetros por segundo recorren la ondas sísmicas primarias que activan el sistema de alertamiento

Si el sismo procede de una de las fallas geológicas cercanas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, como la del Río Santiago o la de Jocotepec, el sistema sería ineficiente, pues afirman no daría tiempo ni siquiera a la activación de los equipamientos.

Los expertos coinciden en que la red de monitoreo debería instrumentarse en la costa desde Nayarit hasta el sur de Michoacán e incluso el norte de Guerrero para poder llevar a cabo una detección precisa de estos movimientos telúricos.

Doctora María del Rocío Castillo Aja, Investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

¿Es viable poner un sistema de alertamiento que advierta a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Es complicado porque no estamos tan lejos de esas fuentes sísmicas que pueden ocasionar daños, además que tenemos otras fuentes sísmicas que son muy cercanas (fallas geológicas); para esas no hay red o alerta símica que funcione. Además necesitarías instrumentar toda la costa y pues esto también es algo muy caro. Yo no soy autoridad para nada, para decir que sí o no se ponga, pero por ejemplo, en un sismo como el de Michoacán, tendrías que implementar instrumentos en toda la costa.

En ese caso, ¿qué opciones tendría la ciudad?

Sería ideal mejorar nuestras prácticas de protección civil, mejorar nuestros códigos de construcción.

Por ejemplo, en Ciudad de México se registró la muerte de una persona que cayó de una escalera, ¿por qué? Porque salió durante el sismo. Cuando está temblando debemos de evaluar dónde estamos, si estamos en primer piso y podemos salir rápidamente pues salgamos, pero si te encuentras en otros niveles no podemos salir porque las escaleras son los lugares más peligrosos. En un momento en el que se está moviendo el piso, estamos mareados, tenemos pánico. En este lamentable caso la persona no se murió como tal por el sismo, sino por no bajar de la manera más adecuado.

Debemos aprender a comportarnos en el momento del sismo, cómo protegernos, ubicar en dónde estamos, los sitios seguros, cuál es el lugar seguro de mi recámara. Este tipo de cosas nos ayuda en el corto plazo a preservar nuestra integridad.

¿Por qué es efectivo el sistema de alerta de la ciudad de México?

Sólo unas partes de la costa están instrumentadas y ligadas a la alerta sísmica, que es donde se registran los sismos más grandes. Debe de haber una evaluación técnica, científica, debes tener muy monitoreado cómo son los sismos y bajo que mecanismos vas a dar el alertamiento. Se ha dado el caso de alertas que no corresponden a eventos entonces la gente empieza a perder la fe con los sistemas de alerta. Es algo que tiene que ser evaluado por equipos científicos.