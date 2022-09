Iglesias y catedrales del sur de Jalisco con daños importantes por sismos, reconoce el cardenal de Guadalajara Los edificios religiosos no cuentan con mecanismos para soportar edificios de más de siete grados de magnitud.

Porque son edificios que datan de los siglos XVII y XVIII, iglesias del sur de Jalisco resultaron severamente afectadas por los sismos registrados en la última semana. De momento serían 14 iglesias y parroquias con daños estructurales documentadas por las autoridades estatales.

El cardenal Francisco Robles Ortega explicó que en Guadalajara fueron sólo los templos de San Agustín y La Merced los que tuvieron las mayores afectaciones, pero en las diócesis de Ciudad Guzmán y la Autlán de Navarro se reportaron daños relevantes.

“Lo más sensible se dio aquí en el Centro (de Guadalajara) en los templos de San Agustín y La Merced, la caída de un copón de cantera que gracias a Dios no dañó a ninguna persona, igual en San Agustín sí le cayó a un carro y un buen susto pero gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó el prelado.

Explicó que en los demás templos metropolitanos no se tiene mayores reportes, pero destaca que en el resto de la entidad no les fue tan bien.

Además de las sedes de las diócesis, parroquias de menor tamaño también sufrieron afectaciones.

El reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala daños en iglesias de Zapotlán El Grande, Zapotiltic, Unión de Tula, Gómez Farías, Sayula, El Grullo, Atoyac, La Manzanilla de la Paz, Amacueca, Tizapán El Alto y San Gabriel.

El Comité de Emergencias de Jalisco menciona afectaciones en la Iglesia de Zapotitlán de Vadillo, Casimiro Castillo y Tolimán. La Catedral de Zapotlán El Grande en Ciudad Guzmán se resintió, luego de perder sus dos torres en el sismo de 1985.

El cardenal Robles Ortega señaló que buscarán apoyo de las autoridades para realizar las reparaciones ya que las iglesias no cuentan, por si mismas, con suficientes recursos para su reparación.

La Catedral de Guadalajara y Sagrario Metropolitano, aunque tiene las torres apuntaladas tras las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, señalan que no presentan daños estructurales.