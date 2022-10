Testigo de balacera en Plaza Andares narra los momentos de terror que vivió pecho tierra

Con saldo de un muerto y cuatro heridos, una balacera se registró la tarde de este domingo en la zona comercial Plaza Andares, Zapopan, durante un operativo militar en un edificio residencial.

El tiroteo duró cerca de 15 minutos y los causantes escaparon. Se usaron armas de fuego de grueso calibre.

Plaza Andares, movilización

La emergencia causó alarma entre las personas que se encontraban tanto en la plaza Andares como en el edificio de Landmark.

Se informó que el fallecido es uno de los civiles que participaron en el tiroteo, mientras que de los cuatro lesionados uno es elemento castrense.

En este momento el bulevar paseo Andares se encuentra cerrado a la circulación dónde hay una enorme presencia de efectivos militares, Guardia nacional y policías municipales.

La persona fallecida quedo en el asiento del conductor de un coche sedán de color blanco.

El testimonio: Confía en pistolero

Una repartidor de comida, que prefirió el anonimato, narró los momentos de tensión que vivió durante el fuego cruzado, de donde salió ileso.

“Fui por un pedido. De repente se escuchó una balacera y me tocó estar con uno de ellos (pistoleros). Él me cubrió y me dijo, ‘mijo, agáchate, no te levantes’”.

“Yo obedecí de ley, iba a estar ahí tirado en el piso, porque una bala perdida no cualquiera y así que, pasó todo, fueron dos veces (ráfagas de balazos) y ya me retiré del lugar.

El joven que se dedica a ofrecer servicios de delivery tuvo que confíar en los pistoleros para salvar su vida. Precisó que llovieron ráfagas en dos ocasiones; sin embargo, los minutos de tensión le parecieron eternos.

Los hechos

De manera extraoficial, se presume que se pudo tratar de la privación ilegal de la libertad de una persona. Lo que desencadenó un enfrentamiento entre escoltas y delincuentes.

Posteriormente los delincuentes se enfrentaron con militares, que de manera circunstancial se encontraban en la zona en un operativo.

Se presume que el occiso era un escolta y su cuerpo quedó al interior de un vehículo blanco.

#ns ÚLTIMA HORA… Balacera en la zona de Andares. pic.twitter.com/iZSk40G0CJ — ⚜️José Luis Escamilla ⚜️ (@escamillajluis) October 2, 2022

Se espera que en breve la fiscalía brinde la versión oficial de los hechos, ya que en este momento se encuentran funcionarios de seguridad en la zona, que por seguridad se encuentra acordonada.