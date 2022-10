Bomberos de México desprotegidos por la ley pese al sacrificio de todos los días

El artículo 115 constitucional no obliga a los municipios a contar con un cuerpo de bomberos. (FOTO: Fabricio Atilano / Bomberos de Guadalajara)

Aunque es una actividad fundamental dentro del servicio público, el trabajo de los bomberos no cuenta con un marco jurídico que les ayude a mejorar su operación. Si bien existen normas en torno a la Protección Civil, incluso una ley federal en la materia, la labor de los bomberos no aparece como una actividad obligatoria de los municipios en el 115 Constitucional, comparado a los servicios de aseo público, dotación de agua entre otros.

Al no existir una regulación en el trabajo de los bomberos, se presta a que sólo 60% de los municipios cuenten con un cuerpo de bomberos y apenas 40% sean corporaciones de bomberos medianos o grandes. De los cuerpos de emergencia medianos, la mayor parte opera como patronatos o son sólo voluntarios.

A los bomberos les faltan prestaciones, certeza de su servicio profesional de carrera y otros beneficios, por lo que pugnan ante diputados federales que se hagan adecuaciones legales que le den mayor certeza a su profesión. Esta situación la explica el comandante Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos Guadalajara y Zapopan y presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos.

¿Qué dice la ley sobre el trabajo de los bomberos?

El tema de los bomberos no se contempla en la legislación. La única ley que habla de los bomberos como auxiliares y cuerpos voluntarios es la Ley General de Protección Civil. Desde los jefes de bomberos a nivel nacional se planteó, en los últimos años, la modificación del artículo 115 constitucional, para que se dé la obligatoriedad a los municipios de prestar el servicio de bomberos.

Un análisis hecho con la Cámara de Diputados establece que, de los casi dos mil 500 municipios en el país, más de 700 no cuentan con policías. Si partimos de ahí, tener un cuerpo de bomberos sale mucho más caro que un cuerpo de policía. El equipo y uniforme de un bombero es más caro. Un camión de bomberos, digamos, mexicano, puede significar alrededor de diez patrullas. Es más fácil meterle dinero a la policía que a bomberos y aun así hay 700 municipios que no tienen un cuerpo de policía.

El comandante Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos Guadalajara y Zapopan y presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (FOTO: Fabricio Atilano / Bomberos de Guadalajara)

Modificar el 115 constitucional es dar obligatoriedad a las entidades federativas. Se podrían generar mejores condiciones para que el servicio de bomberos se presente. Nosotros trabajamos (Guadalajara y Zapopan) con un modelo diferente al de muchas partes del país, que en una sola institución tenemos protección civil y bomberos. Esa parte a nosotros nos funciona tanto que somos ejemplo a nivel nacional y cuando se requiere de apoyo se voltea a Jalisco para que pueda brindar el apoyo en otro estado e inclusive en el extranjero.

En este momento tenemos una petición por parte de un organismo internacional de mandar a uno de nuestros oficiales a Centroamérica por un tema de una depresión tropical, probablemente un huracán que impactará a países de Centroamérica.

¿En materia de Protección Civil qué dice la ley?

Si analizamos el tema de protección civil y bomberos por separado, vemos hay más unidades de protección civil, por lo menos están en todos los estados como unidades estatales, en algunos casos como secretarías y en la mayoría de los municipios pueden no tener bomberos, pero sí protección civil.

Apenas 60% de los municipios de México cuentan con cuerpos de bomberos. (FOTO: Fabricio Atilano / Bomberos de Guadalajara)

Tampoco protección civil está en la Constitución. Pero sí existe una Ley General de Protección Civil que de ahí se desprenden las leyes estatales. Apostamos a que puedan integrarse los bomberos a la Ley Federal de Protección Civil, como el componente operativo de protección civil, o se cree una ley general para bomberos que aplique en territorio mexicano.

¿Qué beneficios traería?

En esta ley planteamos algunos aspectos, por ejemplo, el servicio profesional de carrera, cómo van a hacer carrera dentro de la institución, cómo van a crecer. También cómo será su formación, qué beneficios tiene y aspectos de ese tipo.

Por otro lado, cómo van a ser los cuerpos de bomberos, porque hay grandes, medianos y otros que son muy pequeños. Tenemos que establecer un sistema de certificación o acreditación de los propios cuerpos de bomberos para que, según los riesgos o vulnerabilidad de cada ciudad o entidad puedan tener su propio cuerpo de bomberos acreditado y su personal certificado para que lleven un proceso de función de manera adecuada.

En México, en este momento hay cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpos de bomberos que pertenecen a un patronato, cuerpos de la iniciativa privada, bomberos de paraestatales, dependientes de la Semar (Secretaría de Marina), de la Defensa Nacional, forestales. Hay algunos que son independientes y otros que pertenecen a protección civil o a la policía. Tenemos que definir cómo va a ser, pero la gran mayoría son voluntarios.

Si hablamos de bomberos la gran mayoría son de las ciudades, pero si hablamos de cuerpos de bomberos, la gran mayoría son voluntarios, aunque tengan menos gente. Una de las razones de los cuerpos de bomberos voluntarios o de patronato es para no ser parte del gobierno, pues dicen que con los cambios de administración cambian el mando y se pierde todo el trabajo que hacen y la formación de la gente.

Una de las propuestas es que en este servicio profesional de carrera el personal se acredite como personal operativo, oficiales o comandantes, de acuerdo a la categorización que del cuerpo de bomberos.

Si bien es cierto que a un alcalde o gobernador no le puedes decir “oye, pon a Juan o a Pedro al frente”, sí le puedes dar el perfil que debe tener la persona que se nombre al frente de esta institución. Si es un comandante, bueno, vas a asegurar una persona que por lo menos tiene entre 20 y 25 años de experiencia y formación dentro de una institución.

Por otro lado está el tema de los servicios sociales o la seguridad social. Muchos cuerpos de bomberos no tienen acceso a servicios de salud o servicios de jubilación y mucho menos a otros que marca la ley. Eso sí nos parece preocupante porque son hombres y mujeres que todos los días salen a la calle a poner en riesgo su propia integridad y su vida por el bien de su comunidad.

¿Se les apoya a los cuerpos de bomberos?

Muchas veces, como comunidad y como gobierno no lo compensamos. Está este compromiso que tienen esos hombres y mujeres. La ley general también debe recabar estos aspectos.

En ocasiones hay cuerpos de bomberos que salen a atender emergencias o accidentes en las autopistas. Cuando van al accidente no tienen ningún problema porque es una emergencia, pero cuando regresan tienen que pagar la caseta para salir porque ya no están en una emergencia. Y esto pues va en detrimento no del cuerpo de bomberos, sino de la persona que auxilian.

Otro ejemplo: las fugas de gas. Las empresas gaseras están obligadas a prestar el servicio de atención de supresión de fugas de gas y muchas veces lo subarrendan.

Una de las tácticas que hacen estas empresas es que reciben el reporte, lo canalizan ellos al 911 -porque ahora por lo menos hacen eso, anteriormente le decían a la persona hable al 911 para que podamos ir- y el 911 no lo canaliza a las empresas de supresión de fugas, sino a bomberos.

La única ley que habla de los bomberos como auxiliares y cuerpos voluntarios es la Ley General de Protección Civil. (FOTO: Fabricio Atilano / Bomberos de Guadalajara)

Los bomberos atienden la emergencia, retira el cilindro porque representa un riesgo para los moradores de la vivienda y al día siguiente las empresas de supresión de fugas llegan al cuartel y recogen los cilindros. Hasta ahí todo normal, porque tampoco podemos quedarnos con los cilindros y tenerlos mucho tiempo ahí, pero ellos lo que hacen es que cobran el servicio, como si lo hubiera atendido la empresa de supresión de fugas a la empresa gasera.

Hay aspectos en los que también el cuerpo de bomberos puede generar recursos. Hay ciudades o estados que a través del impuesto predial destinan una parte para los bomberos. También del pago del agua destinan una parte de dinero al cuerpo de bomberos; en algunos países tienen un costo. Si es un accidente vehicular generan un cargo a la aseguradora por el servicio que atienden y eso también representa recursos para ellos.

“Todos esos aspectos de la seguridad social, del servicio profesional de carrera, el modelo organizacional de los cuerpos de bomberos y los esquemas de financiamiento, tendrían que abordarse en esta propuesta de ley general, donde se va a instrumentar el cómo deben de ser los cuerpos de bomberos en nuestro país” — Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos Guadalajara y Zapopan

¿Cuántos cuerpos de bomberos hay en México?

En el último análisis alrededor de 60% de los municipios y de esos, con carencias importantes, se reducía a más o menos un 40% de cobertura entre cuerpos de bomberos medianos y cuerpos de bomberos grandes.

Entre ellos, la gran mayoría de los medianos tenían un patronato o eran voluntarios que estaban bien organizados y el resto, que son casi el 15% en ciudades del país, cuentan con un cuerpo de bomberos propio, que es parte de la estructura del gobierno y cuenta con un esquema de financiamiento para nómina y para la operación.

¿Ya buscaron algún acercamiento con diputados o senadores?

Estamos con un ejercicio para que a través de los delegados de las comisiones de bomberos tengamos acercamiento con nuestros diputados federales y senadores. Ya tuvimos acercamiento con la presidenta de la Comisión de Protección Civil, así como con la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana para analizar este tema.

En unos días más tendremos la Convención de Jefes de Bomberos en la ciudad de Durango y tenemos una mesa con diputados federales para presentar todas las inquietudes y las propuestas que trabajamos para que ellos, con su equipo técnico, ayuden a construir esta iniciativa y se respalde desde las diferentes entidades federativas. Buscamos acercamiento para que se pueda ir socializando este tema, digamos, cabildear este tema.