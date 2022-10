Balacera en Providencia: piden no adelantar juicios sobre asesinato de morenista

El homicidio de un funcionario de Puerto Vallarta y militante de Morena, en un restaurante de Providencia el viernes pasado, sigue generando reacciones e incluso el tema escaló hasta la rueda de prensa diaria del presidente López Obrador.

Morenistas en el ayuntamiento de Guadalajara afirman que no tenían conocimiento de alguna vinculación del fallecido, Salvador Llamas, con actividades irregulares, como sugirieron las investigaciones estatales y divulgada por la Fiscalía de Jalisco este domingo.

Sin embargo, aprovecharon para lamentar y afirmar que la violencia se encuentra rebasada en la entidad.

“Lo dijo el secretario de Gobernación (Adán Augusto López ) una semana antes, se ofendieron, y bueno la muestra es que aquí está”, criticó el regidor Carlos Lomelí al afirmar que el incidente confirmaría que la delincuencia ha actuado en las últimas semanas en la ciudad y protagonizaron intensas balaceras.

Me da muchísimo coraje! esto fue afuera de mi casa caray, mis hijos esta espantadisimos. Qué pasó @EnriqueAlfaroR?

Balacera en av Terranova afuera del Sonora Grill, en Providencia, solo alcancé a grabar a uno. @brozoxmiswebs @latinus_us pic.twitter.com/rCyA1w15jT — Andrés Orellana (@AndrsOrellana) October 21, 2022

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que los homicidas del funcionario vallartense trataron de alterar el lugar el crimen y llevarse los equipos de videovigilancia para apoderarse de las grabaciones del hecho. Cuando no pudieron dañar las cámaras, optaron por apoderarse de los equipos de grabaciones y los servidores.

“Pues a llevarse los DVRs. Si se llevan los DVRs no hubiera habido pues ningún testimonio de lo que aconteció al interior”, acusó el presidente municipal de Guadalajara, quien afirmó que a la par de las grabaciones del local, existen videos de las cámaras de seguridad del C5 que se encuentran alrededor del restaurante Sonora Grill, donde ocurrió el tiroteo.

El tema del asesinato del director del Sistema de Agua de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, llegó hasta la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió no adelantar juicios sobre qué causó el asesinato del funcionario y consejero del partido Morena.

“Eso no nos consta, no tenemos pruebas. Eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación, quienes están viendo este asunto, pero no se pueden hacer juicios a priori, no se puede adelantar ningún resultado. Por eso se hace la investigación y se va a informar”, afirmó el mandatario, aunque reconoció que el hecho tiene tintes claros de ser un ajusticiamiento.