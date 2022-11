Más de 50 mil niños y jóvenes dejaron la escuela en la entidad a causa de la pandemia

Tras la pandemia por el Covid-19, más de 50 mil niños y jóvenes dejaron sus estudios, señala un diagnóstico desarrollado por el organismo Todxs por la educación. Mientras que en el ciclo escolar 2019-2020 hubo dos millones 303 mil 150 estudiantes en educación básica, en el ciclo escolar 2021-2022, la cifra bajó a dos millones 252 mil 329 menores de edad.

Según el estudio presentado esta mañana por el PRI Jalisco, con el que se busca generar políticas públicas para reintegrar a estos menores, se menciona que el 28% afectado por la pandemia no retornó a las aulas porque perdieron contacto con su docente o no pudieron hacer las tareas desde casa, 22% fue porque alguien de la vivienda se quedó sin trabajo , 20% porque la escuela cerró de manera definitiva y 17% porque no contaba con conexión con internet.

“Solicitamos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Educación Jalisco y los 125 ayuntamientos para que se inicie una campaña en todas las ciudades, municipios, delegaciones y comunidades del Estado para detectar a la población en abandono o riesgo de abandono escolar, e implementen programas de alerta temprana, y atención personalizada por parte de autoridades a fin de generar las condiciones para que todas y todos los alumnos regresen a clases”, cita el estudio presentado esta mañana.

El estudio también revela que el aprovechamiento de los menores durante la pandemia fue muy bajo. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El estudio también señala la relevancia de programas de alerta temprana para detectar todos aquellos casos que pudieran representar casos de deserción escolar.

Estudio refleja bajos conocimientos durante el periodo de pandemia

La crisis derivada por la pandemia habría provocado que los menores en educación básica, en promedio, perdieran aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad. Serían cerca de 413 mil alumnos con avance mínimo o ningún tipo de avance en su aprendizaje académicos, sociales, culturales, emocionales, actitudinales, sean o no curriculares.

La salud emocional postpandemia también es un tema a destacar, pues cifras de la Comisión para la Mejora de la Educación en Jalisco (CEMEJ, 2021), las escuelas reportan que un 6.7% de los menores presentan afectaciones graves, 46.5% regulares, 35.7% en menor medida. Para los docentes, los datos reportados mencionan que el 41.3% de docentes presenta una afectación socioemocional regular, 45.3% en menor medida, y un 3.3% con afectaciones graves.