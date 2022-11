Paramédicos de Guadalajara que pasaron por escuela sin validez podrán certificarse gracias a convenio

Luego de detectarse anomalías en la operación de la Escuela de Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara durante los últimos 30 años, el ayuntamiento de Guadalajara firmó un convenio con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) para validar los estudios de los paramédicos que pasaron por esta institución.

Recientemente, casos de acoso sexual dentro de esta escuela de paramédicos derivaron en una auditoría donde se reveló que, a pesar de contar con 30 años operando, la Escuela de Paramédicos no contaba con validez oficial, ni siquiera por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Muchas de las actividades que realizó la institución, que no estaba configurada legalmente de manera apropiada, no cuentan con respaldo de ninguna institución oficial.

Lo que se pretende a través de esta firma de convenio es brindar certeza jurídica y validez oficial ante la SEP a los estudios y experiencia de los paramédicos tapatíos.

Esta nivelación de competencias consiste en el Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO), para avalar los conocimientos destrezas y habilidades, a través de un examen teórico-práctico. El Gobierno Municipal absorberá al 100% del costo del proceso de certificación

Los costos de la certificación correrán a cargo del ayuntamiento de Guadalajara. (Pablo Ruelas Photography)

“La Escuela de Paramédicos no va a parar y no va a desaparecer. Lo que estamos haciendo es reestructurar para que pueda tener una validez y pueda ser un espacio libre de malas prácticas”, afirmó Andrea Blanco Calderón, coordinadora de Construcción de Comunidad de Guadalajara.

Tras este procedimiento se expedirá un documento oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), incorporado en su Registro Nacional de Documentos.

“Es de suma importancia que se cuente con este documento oficial. Nos da mucho gusto sumarnos a esta labor, para poder coadyuvar de esta forma a darle certeza jurídica a los procesos por cuales la gente ya pasó los estudios. Todo el desvelo, todo el esfuerzo y la dedicación”, aseveró Rafael Gallegos, Director de Vinculación y en representación de Lorena Torres, Directora General del IDEFT.

Los requisitos

Los paramédicos interesados en esta convocatoria, que estará habilitada a partir del 22 de noviembre hasta el 16 de diciembre, deberán entregar su documentación en la Área de Enseñanza de la Unidad Cruz Verde J. Jesús Delgadillo Araujo, con un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas. Deberán llenar el formato de inscripción y presentar documento original y copia de comprobante de domicilio e INE.

A su vez, explicó que se está llevando a cabo un proceso de auditoría por parte de la Contraloría Ciudadana para identificar cualquier posible irregularidad y tomar acciones pertinentes, así como avanza la reestructuración de la Escuela de Paramédicos para volver a abrir sus puertas a la enseñanza.