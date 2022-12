Pablo Lemus busca alianzas con emecistas de cara al proceso electoral de 2024

Luego que las declaraciones del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, generaron molestia entre militantes de Movimiento Ciudadano, pues aseveró que panistas querían secuestrar a la fuerza política, entre otros dichos, el edil aprovechó su presencia en la Convención Nacional Democrática del partido naranja en Ciudad de México para limar asperezas.

Información relacionada: Acusa MC que Morena gastó presupuesto para cuarenta siglos de medicamentos para niños con cáncer

El edil tapatío agradeció a Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco y al dirigente nacional, Dante Delgado, de haberlo incorporado a la vida política.

“Mi reconocimiento y amistad para Enrique Alfaro. Enrique fue quien me invitó a esta gran aventura, quien me respaldó, quien hizo ganara mi primera elección. No tengo duda, juntos con muchas mujeres y muchos hombres, hemos construido un gran movimiento en Jalisco. Toda mi vida reconoceré a Enrique Alfaro ese agradecimiento y se va a demostrar siempre en lealtad y en trabajo conjunto”, expresó el edil.

🟠 #EnVivo | El derecho a la alegría es tener ciudades más humanas, en donde las niñas y los niños crezcan felices y con justicia social. Únete a la transmisión de los mensajes de @colosioriojas, @bibyrabelo y @PabloLemusN https://t.co/zIlJR7sSWN — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) December 5, 2022

Lemus fue alcalde de Zapopan en 2015, logró reelegirse en 2018 y finalmente en 2021 alcanzó la alcaldía de Guadalajara. Lemus aseveró durante su participación que disfruta trabajar en el sector público.

El presidente municipal destacó que es capaz de reconocer sus errores y aprovechó su mensaje para pedir a sus compañeros ir en unidad al proceso electoral del 2024.

“Quiero extender una mano a mis compañeras y mis compañeros de Movimiento Ciudadano, en Jalisco y en todo México. Aquí está esta mano para seguir construyendo en unidad, aquí está esta mano para seguir ganando elecciones y buenos gobiernos”, expresó el edil tapatío.

Me dio mucho gusto saludar 🤝 al Gobernador @samuel_garcias, a su esposa @marianardzcant y al Alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio.



Nuevo León y Jalisco estamos unidos por un México mejor. #DerechoALaAlegría #ReEvoluciónMexicana pic.twitter.com/zoF2l6wDFk — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 5, 2022

Particularmente extendió su apoyo al senador Clemente Castañeda, uno de los fundadores de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y quien se sumó a las críticas la semana pasada por las declaraciones de Pablo Lemus.

Concluyó el alcalde su mensaje destacando la importancia de seguir impulsando el partido y sus principales representantes, tanto en Jalisco como en Nuevo León y apoyar los liderazgos de personajes como Dante Delgado y Enrique Alfaro.