“Hacer política para mí no ha sido fácil, poco a poco he ido aprendiendo”, apunta Pablo Lemus Navarro

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, compartió lo complejo que ha sido hacer política “porque yo no me formé en la política, poco a poco he ido aprendiendo”, durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, celebrada en el Salones Olmeca, del World Trade Center (WTC), al sur de la Ciudad de México.

Lemus Navarro reveló que desde que tenía 14 años de edad su padre le enseño “la cultura del trabajo, su sueño era que estuviera al frente de las empresas familiares, su hijo único; me llevó desde la bodega a las ventas, a la contabilidad, a que entendiera y conociera el amor de trabajar; seguí mi carrera en el ámbito empresarial durante muchos años, disfrutaba lo que hacía; de verdad, gozaba mi trabajo”.

Te puede interesar: Samuel García se “apunta” como aspirante a la presidencia de México en 2024

En 2014, el político contó que fue invitado a participar en la vida pública y “tenía muchas dudas de hacerlo”; pese a las dudas inició su carrera política en el municipio de Zapopan, Jalisco.

“Me decían: no tienes esperanzas de ganar”, en el marco de las elecciones de ese año, en las que el político asegura que las encuestas los posicionaban 28 puntos abajo y el PRI liderando a nivel federal, estatal y municipal. “Con el trabajo en equipo, la confianza de la gente logramos ganar aquella elección en el 2015 en equipo”, aseguró.

Me dio mucho gusto acompañar esta tarde a don Enrique Ibarra Pedroza, quien recibió la presea Benito Juárez que otorga Movimiento Ciudadano. Aprovechamos la vuelta para saludar a mis amigas y amigos de este gran #MovimientoNaranja. pic.twitter.com/u0rxNwsTZU — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 5, 2022

“No se trata solamente de ganar elecciones, se trata de hacer gobierno, empezamos a caminar las calles del municipio de Zapopan todos los días, tres, cuatro colonias, estar cerca de la gente. Todos los días me despierto pensando qué voy a hacer, cómo puedo servirle a la gente, como puedo solucionar mis problemas, cómo puedo salir adelante, pero siempre con una vocación de alegría y de servicio”, destacó Lemus Navarro.

Tras ocho años del inicio de su carrera pública, el alcalde de Guadalajara agradeció a las personas “que me dieron esa alegría, al primero de ellos es mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi amistad para Enrique Alfaro, quien me invitó a esta gran aventura, me respaldó y me hizo que ganara mi primera elección. No tengo duda, juntos con muchas mujeres y muchos hombres, hemos construido un gran movimiento en Jalisco”.

“Hacer política para mí no ha sido fácil, porque yo no me formé en la política, poco a poco he ido aprendiendo. Sin embargo, uno trata de actuar siempre con rectitud de intención en sus principios, en sus valores, pero esto también ocasiona que como seres humanos que somos cometamos muchos errores, pero hay que tener la capacidad como ser humano para reconocer cuando uno se equivoca”, señaló.

Puedes ver:

Para finalizar su mensaje Lemus Navarro dijo “cuenten conmigo siempre porque aquí quiero aprovechar para hacer un llamado a las regidoras y regidores del municipio de Guadalajara, de todos los municipios de Jalisco, de México, diputadas y diputados federales, locales, senadores y senadoras, a la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco”.

En sus redes sociales, Lemus Navarro compartió varias fotografías del evento y en especial una en la que aparece acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

“Me dio mucho gusto saludar al gobernador Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez Cantú y al alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio. Nuevo León y Jalisco estamos unidos por un México mejor”, cita la publicación.

Me dio mucho gusto saludar 🤝 al Gobernador @samuel_garcias, a su esposa @marianardzcant y al Alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio.



Nuevo León y Jalisco estamos unidos por un México mejor. #DerechoALaAlegría #ReEvoluciónMexicana pic.twitter.com/zoF2l6wDFk — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 5, 2022

Lo más visto en Publimetro TV