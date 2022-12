Aerolíneas acapararon las quejas presentadas este año ante Profeco Jalisco

La cancelación de vuelos, los retrasos y no respetar las tarifas son los principales motivos de quejas contra las aerolíneas.

Los incumplimientos de las aerolíneas se convirtieron este 2022 en el principal motivo de queja ante la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplazando incluso a las empresas de telecomunicaciones que durante años ocuparon el primer puesto.

Al presentar el balance de actividades de este año, el delegado de Profeco en Jalisco, Sebastián Hernández, afirmó que esta situación se agravó por la pandemia del Covid-19 y tiene que ver sobre todo por las cancelaciones arbitrarias, modificaciones del servicio, entre otras inconsistencias.

El funcionario mencionó que a lo largo del año se recibieron tres mil 083 quejas, de las cuales 87% lograron resolverse por medio de mecanismos de conciliación y en 90% de los casos se recuperó el monto económico para el quejoso.

“Es mucho más rápido para el consumidor llevar este tipo de quejas porque se soluciona, no tardamos más de 10 minutos haciendo conciliaciones telefónicas. No hay sanciones, no hay nada, y pues bueno, ha tenido muchísimo éxito. Del universo de estas quejas que les menciono se ha resuelto por arriba del 87%”, expresó el funcionario.

A decir de los representantes de Profeco en Jalisco, la conciliación ha sido uno de los principales mecanismos para dirimir conflictos.

Según los datos que revelaba el delegado, 17% de las quejas estaban vinculadas al sector turismo, sobre todo las aerolíneas y servicios de hospedaje (547 quejas); seguido de tiendas departamentales con 311 quejas; las telecomunicaciones y empresas de telefonía celular tuvieron 247 quejas; el sector automotriz fueron 196 quejas y 144 denuncias las empresas de autofinanciamiento.

Otros sectores donde se presentaron denuncias fueron gaseras, talleres mecánicos, el sector inmobiliario, fabricación de electrodomésticos y línea blanca y finalmente las mueblerías.

Los principales motivos de querella fueron la negativa de devolución de un depósito, con 20% de las inconformidades; 18% fueron las negativas a la entrega de producto o servicio; 15% la oposición a la rescisión de contratos y 14% por no hacer válidas las garantías.

Este año se presentaron 23 quejas contra la Comisión Federal de Electricidad y a decir del funcionario, también este 2022 comenzaron a revisarse los incumplimientos de las empresas en servicios inmobiliarios, aunque reconocen que la Norma Oficial Mexicana es sumamente técnica en la materia y es compleja su aplicación.