Jalisco en alerta ante reacciones por detención de Ovidio Guzmán

A causa de los incidentes violentos registrados en Sinaloa, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, informó que el Gobierno de Jalisco convocó a una mesa de seguridad permanente ante cualquier incidente que pudiera presentarse.

De momento, las autoridades no reportan reacciones del crimen organizado en la entidad.

Las autoridades pidieron a la gente mantener la calma y que de momento no se tienen incidencias, aunque también lanzaron la solicitud de no generar o compartir información que no se encuentre validada.

“Todos los presidentes municipales estemos en esta mesa permanente de seguridad, por lo que acontece tanto en Ciudad Juárez como en Culiacán, que aunque pudiera sonar lejano a Jalisco pues no tenemos límites con estos estados, pero de cualquier forma por la expansión que tienen grupos criminales es importante estar en alerta”, expresó el alcalde Lemus.

#Sinaloa

Al parecer, lo de los saqueos no tienen nada que ver con Ovidio Guzmán. Hay quienes aprovecharon la ingobernabilidad para robar, porque eso es, tiendas departamentales y supermercados.



Hay al menos seis detenidos en #Culiacán, por robo. pic.twitter.com/UrC9KC9DLD — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) January 5, 2023

Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, fue recapturado la madrugada de este jueves.

Se explicó que el coordinador de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, invitó a los alcaldes a implementar operativos de seguridad en las carreteras de la entidad para evitar cualquier intento de bloqueo.

El Cártel de Sinaloa también tiene presencia en Jalisco, aunque el cártel hegemónico en la entidad es el de Jalisco Nueva Generación, lo que limitaría sus reacciones. Durante la década de los 90 y hasta 2010, el Cártel de Sinaloa tenía una gran influencia en Jalisco, pero la situación cambió con la muerte del principal líder, Ignacio “Nacho” Coronel.

En algún momento el Cártel de Sinaloa y de Jalisco tuvieron una alianza para combatir a una estructura denominada La Resistencia (con remanentes del Cártel del Milenio) pero dicho pacto se fracturó en el año 2013.

La detención de Guzmán deja hasta ahora 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán afirmó la Secretaria de la Defensa Nacional.