Pese a operativo, no se localizó el concierto neonazi que se realizaría en Guadalajara

A pesar que el ayuntamiento de Guadalajara lanzó operativos desde la noche del miércoles hasta la madrugada del domingo para inhibir la realización de un concierto de música neonazi, el evento no fue localizado. Las autoridades ignoran si al final la actividad se llevó a cabo o los organizadores optaron por no realizarlo ante las reacciones negativas en varios grupos de la sociedad.

La semana pasada circuló en redes sociales el anuncio de la presentación en Guadalajara de la banda griega DS (Siglas del Der Sturmer, diario de propaganda nazi). Esto provocó airadas reacciones de diferentes organizaciones de la sociedad civil quienes reclamaban a la autoridad que dicho evento no se llevara a cabo, pues se difundía un mensaje de odio, supremacía blanca y xenofobia.

“El ayuntamiento de Guadalajara no ha otorgado, ni otorgará ningún permiso para hacer un concierto de este tipo. (…) y ya tenemos en base a la inteligencia del nuevo C5, registrados dos lugares posibles donde se podría realizar ese concierto y lo vamos a clausurar, no lo vamos a permitir, no hemos otorgado licencia, no lo vamos a otorgar”, afirmó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

El ayuntamiento desplegó a varios inspectores a bares, antros y centros culturales, para localizar el sitio donde se llevaría a cabo el concierto, sin obtener resultados.

Debido a las reacciones provocadas por la presentación de la banda, los organizadores no publicaron el sitio donde éste se llevaría a cabo, sólo se advertía a quienes compraban boleto a través de mensajes de Whatsapp o Facebook.

La Dirección de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Guadalajara informó que al final no se tuvo conocimiento de que el concierto de la banda Der Stürmer se haya llevado a cabo.

Se informó que el viernes y madrugada del sábado se desplegó un operativo con 10 inspectores, quienes realizaron 32 supervisiones en espacios de la ciudad como bares, centros culturales, galerías y foros; esto es, en donde se consideró que podría llevarse a cabo dicho evento y a donde les había llegado la información de inteligencia.

Se informó que también se mantuvo personal operativo en las inmediaciones del Parque Revolución, dado que se advirtió de la posibilidad de que una persona estaría en este punto para llevar a los interesados al sitio del concierto, pero no se encontró a ninguna persona con esa intención.

Ante la posibilidad del cambio de fecha, la noche del sábado y madrugada del domingo se lanzó un segundo operativo con 10 inspectores, visitándose 21 centros culturales y cinco bares, pero tampoco localizaron el citado evento.